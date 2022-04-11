Akıl almaz olay! Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, bekçiler kurtardı - Son Dakika
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Akıl almaz olay! Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, bekçiler kurtardı

11.04.2022 08:14
Akıl almaz olay! Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, bekçiler kurtardı

Adana akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırdığı iddiasıyla ailesi tarafından evlerinin önündeki elektrik direğine bağlandığı öne sürülen Suriyeli uyruklu genci, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen mahalle bekçileri kurtardı.

Mahalle sakinleri 25 yaşlarında bir erkeğin darbedilmiş bir halde elektrik direğine bağlandığını görünce 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve mahalle bekçileri sevk edildi.

BEKÇİLER YABANCI UYRUKLU GENCİ İPLERİ KESEREK KURTARDI

Suriye uyruklu ismi açıklanmayan genci, elektrik direğine bağlı bir şekilde bulan mahalle bekçileri, ipi keserek kurtardı. Polisin yaptığı incelemede akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırıp, yaraladığı iddia gencin, ailesi tarafından direğe bağlandığı belirlendi. Suriye uyruklu genç ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Suriye, Polis, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Akıl almaz olay! Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, bekçiler kurtardı - Son Dakika


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