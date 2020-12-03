Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu - Son Dakika

Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu

03.12.2020 21:31
Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu, System.String[]

Kas ağrılarını ve krampları azaltmak için eksi 200 derece sıcaklığa kadar düşebilen Cryotherapy'e giren ünlü dövüşçü Athena Martinez'in cihazda fazla kalması sonucu bacaklarında ciddi yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Martinez, ameliyat oldu.

Karma dövüş sanatları sporcusu Athena Martinez inanılması güç bir olay yaşadı.

Martinez sporcuların kas ağrılar için sık sık kullandığı ve eksi 200 derece sıcaklıktaki cryotherapy cihazına girdi. 29 yaşındaki yıldız dövüşçü bu cihazın içerisinde olması gerektiğinden 2 kat daha fazla kalınca bacaklarında ciddi yanıklar oluştu.

İnanılmaz bir acı yaşayan Athena Martinez hemen hastaneye kaldırıldı. Sağ bacağında yüzde 50, sol bacağında ise yüzde 20 oranında yanık oluşan Martinez, acilen uzuv kurtarma ameliyatına alındı.

Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu

AMELİYAT MASRAFLARI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Ameliyatı başarılı geçen Martinez, vatandaşı olmadığı Avustralya'da yaşadığı kaza nedeniyle sigortası ödeme yapamayan Martinez destek istediğini duyurdu.

Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu

CRYOTHERAPHY CİHAZI NEDİR?

Özellikle futbolcularında yoğun olarak kullandığı Cryotherapy'de bir oda veya kapsüle soğuk hava dolduruluyor. Kas ağrılarını ve krampları azaltmak için kullanılan yöntem sporcular tarafından çok tercih ediliyor. Fakat Martinez'de olduğu gibi gereğinden fazla terapiye maruz kalmak soğuk yanıklarına neden oluyor. O yüzden Cryotherapy genelde profesyonel sağlık kuruluşları ve ya spor tesislerinde bulunuyor.

Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu
Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu

Athena, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu - Son Dakika Spor


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