Akil Gençler Başkanı Ateş'ten İdlib açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akil Gençler Başkanı Ateş'ten İdlib açıklaması - Son Dakika

Akil Gençler Başkanı Ateş'ten İdlib açıklaması

6 saat önce

Akil Gençler Platformu Başkanı Delil Ateş, İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Akil Gençler olarak devletimizin, milletimizin her zaman yanındayız" dedi.

Akil Gençler Başkanı Ateş'ten İdlib açıklaması, System.String[]

Akil Gençler Platformu Başkanı Delil Ateş, İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Akil Gençler olarak devletimizin, milletimizin her zaman yanındayız" dedi.


Suriye'nin İdlib kırsalında rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısına ilişkin açıklama yapan Akil Gençler Platformu Başkanı Delil Ateş, "Biz Akil Gençler olarak öncelikle şehitlerimize rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyada yapılan birçok manipülasyon var. Bizim Suriye'deki sınırımız 911 kilometre ve en uzun kara sınırımız burada. Suriye'de oluşabilecek en ufak sorun bizi yakından etkiliyor. Aziz milletimiz bu bölgede yapılan oyunların hepsinin farkında. Türkiye olarak yapılması gereken neyse devletimiz bu en iyi şekilde değerlendirip yapıyor. Milletimizin üzerine düşen görev ise tek millet ve tek yürek olmak. Akil Gençler olarak devletimizin, milletimizin her zaman yanındayız. Bizim üstümüze düşen görev her ne ise, bunu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bu topraklar için kanını dökmüş fedakar milletimiz gerçekleri görecek; birlik ve beraberlik içerisinde dışarıdaki ve içerideki tüm düşmanlarına hadlerini bildirecektir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
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