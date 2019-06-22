Akil Gençler Binali Yıldırım'a desteğini sürdürüyor
36 dakika önce
Akil Gençler Platformu, İstanbul seçimlerinde astıkları pankartlarla AK Parti adayı Binali Yıldırım'a destek vermeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Akil Gençler Platformu, İstanbul
seçimlerinde astıkları pankartlarla AK Parti
adayı Binali Yıldırım
'a destek vermeye devam ediyor. Seçime bir gün kala Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş ve beraberindeki heyet, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor. İstanbul'un çeşitli noktalarına pankart asan Akil Gençler, esnafları ve evleri kapı kapı ziyaret ediyor. - ESKİŞEHİR
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