Son Dakika Haberleri: Akil Gençler Binali Yıldırım'a desteğini sürdürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Akil Gençler Binali Yıldırım'a desteğini sürdürüyor

36 dakika önce

Akil Gençler Platformu, İstanbul seçimlerinde astıkları pankartlarla AK Parti adayı Binali Yıldırım'a destek vermeye devam ediyor.

Akil Gençler Binali Yıldırım'a desteğini sürdürüyor, System.String[]
Akil Gençler Platformu, İstanbul seçimlerinde astıkları pankartlarla AK Parti adayı Binali Yıldırım'a destek vermeye devam ediyor. Seçime bir gün kala Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş ve beraberindeki heyet, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor. İstanbul'un çeşitli noktalarına pankart asan Akil Gençler, esnafları ve evleri kapı kapı ziyaret ediyor. - ESKİŞEHİR
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişan eğlencesinde kazara iki arkadaşını öldüren şahıs acıya dayanamayıp kalp krizi geçirdi Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı 2 arkadaşını vurdu İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 12:47:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akil Gençler Binali Yıldırım'a desteğini sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]