Akil Gençler'den bildiri yayımlayan amirallere sert tepki - Son Dakika

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, bildiri yayımlayan emekli amirallere sert tepki gösterdi.

Bir grup emekli amiralin yayınladığı bildiri hakkında konuşan Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, Türk milletinin darbeci zihniyete 15 Temmuz'da gereken cevabı verdiğini ve vermeye de devam edeceğini belirtti. Ateş, "Bir grup emekli amiralin hazırladığı bildiri, vesayetçi zihniyetin hala bitmediğini göstermektedir. Dış güçlerin maşası olan piyonlar şunu unutmasınlar ki milletimiz 15 Temmuz'dan beri nöbettedir. Milletimiz darbeci zihniyete 15 Temmuz'da gereken cevabı nasıl verdiyse yine aynı kararlılıkla cevap verecektir. Gece yarısı bildirilerle gözdağı vermek isteyenler, dün olduğu gibi bugün de kaybedecektir. Milletimiz asla bu zihniyetin hain planlarına izin vermeyecektir. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı şehadet şerbetini içen şehidimiz Ömer Halisdemir'in biz gençlere bıraktığı kahramanlık mirasına bedeli ne olursa olsun sahip çıkacağız. Gençlik olarak dün de bugün de yarın da darbeci zihniyetin karşısında duracağız. Bu bildiriyi yayınlayanlara dava açılmalı, rütbeleri sökülmeli ve bütün hakları ellerinden alınmalıdır. Kimse bir daha milli iradeye parmak sallamaya cesaret edememelidir. Kimse Türkiye Cumhuriyetini, demokrasiyi, milli iradeyi teslim alma hevesine kapılmasın. O kirli eller, bu ülkede hedefine asla ulaşamayacak. Akil Gençler olarak biz de cuntacı 103 general ve arkasındaki güçlere diyoruz ki hodri meydan" diyerek konuyla alakalı görüşlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR