Akil Gençler Şehit Nazım Tuncer'i Unutmadı
1 saat önce
Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk ve beraberindeki üyeler ile birlikte ilçede şehit edilen polis memuru Nazım Tuncer'i unutmadı.
Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, Hani
Kaymakamı Turan Soğukoluk ve beraberindeki üyeler ile birlikte ilçede şehit edilen polis memuru Nazım Tuncer'i unutmadı. Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğünde görevli iken 17 Aralık
2018 tarihinde PKK
terör örgütü tarafından şehit edilen Nazım Tuncer'in şehit olduğu alana giden heyet, buraya karanfil bıraktı. Terörün verdiği acının yıllardır Türkiye
'yi yaraladığını söyleyen Delil Ateş, "Ülkemiz yıllardır binlerce evladını terör uğruna toprağa koydu. Binlerce anne, baba evlat acısını yaşarken gene çocuklar yetim kaldı. Terörün bir kez daha acı yüzünü Hani ilçesinde yaşadık. Nazım Tuncer kahraman bir polisti. Yüzlerce kişinin hayatını kurtaran polisimiz ne yazık ki PKK terör örgütü mensuplarının kalleşçe saldırısı sonucunda şehit oldu. Buradan onu bir kez daha rahmetle anıyoruz. İnanıyoruz ki son yıllarda gösterilen etkin mücadele sonucunda bu hain terör örgütleri ve üyeleri ülkemizden temizlenecekler" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:30 Kaynak: İHA
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