Akil Gençler üyeleri Dürümlü'de teröristlerin saldırısında ölen 16 kişiyi unutmadı - Son Dakika

Akil Gençler Platformu üyeleri, Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında teröristlerin patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişinin mezarını ziyaret etti.



Dört yıl önce bölücü terör örgütü PKK'nın 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği katliamda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş önderliğinde Dürümlü ilçesine giden gençler, hayatını kaybeden 16 kişinin mezarını ziyaret ederek dua etti. Ateş, yaptığı açıklamada Dürümlü'de hayatını kaybeden vatandaşları unutmadıklarını ifade ederek, "Akil Gençler Platformu olarak 16 canımızın acısını hala yaşıyoruz. Burada olup da duygulanmamak elde değil. Biz de görevimizi yaparak hayatını kaybeden 16 vatandaşımızın mezarını ziyaret ederek duamızı ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara da sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR