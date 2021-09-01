Akıl hastanesinden belediye aracına binip kaçtı! Hasta adam ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Dün saat 14.00 sıralarında Gökdere Bulvarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 40 yaşındaki B.A., Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait KGYS kameralarının bakımını yapan ekiplerin yol kenarına bıraktığı aracı çalarak kayıplara karıştı.

EKİPLER TEDBİR ALDI

Zihin engelli adam, aracı çaldığı bölgeden 10 kilometre ileride bulunan Hacivat Mahallesine doğru aracın siren ve çakarlarını açarak kaçmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine, trafikteki araçları tehlikeye düşüren ve hızlı bir şekilde araç kullanan B.A. için polis ekipleri yol üzerinde tedbir aldı.

ARACI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kontrolden çıkan araç ile ara sokağa giren B.A., siren ve çakarlar açılı halde mahallede aşure ve salça yapan vatandaşların üzerine aracı sürmeye başladı. Ara sokaklarda tam gaz gezen B.A.'nın akıl hastası olduğunu bilmeyen vatandaşlar, araca taş ve sopalarla müdahale etti.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE KALKTI

O sırada durdurulan araçtan indirilen B.A., mahalleli tarafından linç edilecekken polis ekipleri yetişti. Şahıs etkisiz hale getirildi. Polis otosuyla karakola götürülen B.A., tedavi gördüğü hastaneye teslim edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durdurulan aracın yanına gelen belediye ekipleri, bütün camları kırılan ve kaportasında ezikler meydana gelen aracı teslim aldı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.