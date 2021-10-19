Akıl hastası şahıs, eline keser alıp kendisini evine kilitledi, ekipler kalkanla müdahale etti - Son Dakika

Beşiktaş Ulus'ta dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre bir süredir tedavi gören akıl hastası 51 yaşındaki Muammer T., ailesinin isteği üzerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmek istendi.

ELİNE KESER ALIP KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kapıyı çaldıklarında Muammer T. saldırganlar tavırlar sergilemeye başladı. Şahıs ardından eline keser alarak kendini eve kilitledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak şahıs elinde keserle evin içerisinde bekleyerek ikna çabalarına yanıt vermedi.

ÖNCE DİKKATİNİ DAĞITTILAR, SONRA KASK TAKIP EVE GİRDİLER

Bunun üzerine Beşiktaş polisi, şahsın dikkatini çekmek için önce levye ve copla evin ön camını kırdı. Ardından kask takan ekipler, kalkanların yardımıyla içeriye girmeye çalıştı. Şahsın keserle saldırı pozisyonunda olması üzerine polis ekipleri, şahsın direncini kırmak için içeriye bir miktar biber gazı sıktı.

EKİPLER BARİKAT KURUP DIŞARI ÇIKARDI

Kapının arkasına ev eşyalarını dayayarak barikat kuran şahıs, polis ekipleri tarafından zarar verilmeden içeriden alındı. Elindeki keser alınan şahıs, etrafa zarar vermemesi için polis ekipleri tarafından kelepçelenerek evden çıkartıldı. Ambulansa alınan şahıs ardından polis ekiplerinin gözetiminde hastaneye götürüldü. Yaşanan hareketli anlar ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.