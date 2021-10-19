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Akıl hastası şahıs, eline keser alıp kendisini evine kilitledi, ekipler kalkanla müdahale etti - Son Dakika

Akıl hastası şahıs, eline keser alıp kendisini evine kilitledi, ekipler kalkanla müdahale etti

19.10.2021 10:21

Beşiktaş'ta akıl hastası 51 yaşındaki Muammer T., tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmek istendi. Ailesinin başvurusu üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Muammer T.'nin saldırısına uğradı. Evden çıkmamak için direnen şahıs, eline keser alıp kendisini eve kilitlerken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri duruma anında müdahale etti. Şahsın dikkatini dağıttıktan sonra kalkanla içeri giren polisler, şahsı kelepçeleyerek hastaneye kaldırdı.

Beşiktaş Ulus'ta dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre bir süredir tedavi gören akıl hastası 51 yaşındaki Muammer T., ailesinin isteği üzerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmek istendi.

Beşiktaş'ta hareketli anlar! Keserle direnen akıl hastasını polis kalkanlarla eve girip aldı

ELİNE KESER ALIP KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kapıyı çaldıklarında Muammer T. saldırganlar tavırlar sergilemeye başladı. Şahıs ardından eline keser alarak kendini eve kilitledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak şahıs elinde keserle evin içerisinde bekleyerek ikna çabalarına yanıt vermedi.

Beşiktaş'ta hareketli anlar! Keserle direnen akıl hastasını polis kalkanlarla eve girip aldı

ÖNCE DİKKATİNİ DAĞITTILAR, SONRA KASK TAKIP EVE GİRDİLER

Bunun üzerine Beşiktaş polisi, şahsın dikkatini çekmek için önce levye ve copla evin ön camını kırdı. Ardından kask takan ekipler, kalkanların yardımıyla içeriye girmeye çalıştı. Şahsın keserle saldırı pozisyonunda olması üzerine polis ekipleri, şahsın direncini kırmak için içeriye bir miktar biber gazı sıktı.

Beşiktaş'ta hareketli anlar! Keserle direnen akıl hastasını polis kalkanlarla eve girip aldı

EKİPLER BARİKAT KURUP DIŞARI ÇIKARDI

Kapının arkasına ev eşyalarını dayayarak barikat kuran şahıs, polis ekipleri tarafından zarar verilmeden içeriden alındı. Elindeki keser alınan şahıs, etrafa zarar vermemesi için polis ekipleri tarafından kelepçelenerek evden çıkartıldı. Ambulansa alınan şahıs ardından polis ekiplerinin gözetiminde hastaneye götürüldü. Yaşanan hareketli anlar ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş'ta hareketli anlar! Keserle direnen akıl hastasını polis kalkanlarla eve girip aldı
Beşiktaş'ta hareketli anlar! Keserle direnen akıl hastasını polis kalkanlarla eve girip aldı
Akıl hastası şahıs, eline keser alıp kendisini evine kilitledi, ekipler kalkanla müdahale etti

Bakırköy, Beşiktaş, Polis, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akıl hastası şahıs, eline keser alıp kendisini evine kilitledi, ekipler kalkanla müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akıl hastası şahıs, eline keser alıp kendisini evine kilitledi, ekipler kalkanla müdahale etti - Son Dakika
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