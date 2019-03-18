Son Dakika Haberleri: Akıl Küpü" Trafiği Böyle Tehlikeye Attı

Akıl Küpü" Trafiği Böyle Tehlikeye Attı

22 dakika önce

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken rubik küpü çözdü.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken rubik küpü çözdü. Çılgın motosikletli, hem kendisinin hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Ellerini bırakarak rubik küp çözen motosikletli, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Farklı fikirleriyle motosikletiyle sosyal medya fenomeni olmak isteyen bir kişi, motosikletinin üzerine yerleştirdiği kutudan çıkardığı rubik küpü trafikte seyir halindeyken çözmeye çalıştı. Rubik küpü çözmesini, motosiklet kullanmasını bildiğini anlatan çılgın genç, "O halde neden motosiklet kullanırken rubik küpü çözmeyeyim" diyerek yola çıktım. İlk videomu çektim" dedi. Çılgın genç 35 kilometre hızla seyreden küpü çözdü. Trafiğe açık alanda denemesine rağmen takipçilerine iki işin birlikte ne kadar zor olduğunu anlatan ve yapacaklarsa trafiğe kapalı alanda denemeleri tavsiyesinde bulunan sürücü, küp çözerken yanından diğer araçların hızla geçmesi gözlerden kaçmıyor. Daha evvel de böyle bir video çekerken bir kaç kez de kaza atlattığını, yola çok fazlada bakamadığını belirten sürücü söyledikleriyle dinleyenleri şoke ederken, değişik fikirleri olan takipçilerine de seslenmeyi ihmal etmedi. Farklı fikirleri olanların da kendisine ulaşmaları konusunda uyaran sürücü, o anları sosyal medyada daha fazla paylaşılmasını, takipçi sayısının artmasını istedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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