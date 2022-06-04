Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı

04.06.2022 21:02
Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında 1 hektar alan yandı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında 1 hektar alan yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Pınarbaşı mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında bir 1 hektar alanın yandığı öğrenildi. Öte yandan yangını bölgede yaşayan akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından çıkarıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı
Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı
Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı

YORUMLAR
500
Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti Antalya'da kanyon gezisi ve pikniğe katılan gazeteciler lunaparkta eğlendi Antalya'da kanyon gezisi ve pikniğe katılan gazeteciler lunaparkta eğlendi
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Gündoğmuş, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
17:54 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 21:09:28. #1.13#
SON DAKİKA: Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement