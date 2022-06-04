Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında 1 hektar alan yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Pınarbaşı mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında bir 1 hektar alanın yandığı öğrenildi. Öte yandan yangını bölgede yaşayan akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından çıkarıldığı öğrenildi. - ANTALYA