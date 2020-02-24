Akıl ve zeka oyunları atölye çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Akıl ve zeka oyunları atölye çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi atölye çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Akıl ve zeka oyunları atölye çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi atölye çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Güzel Sanatlar, El Sanatları, Dini Bilimler gibi birçok alanda atölye çalışmaları yapan Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezinde açılan Akıl ve Zeka Oyunları atölyesine gençler büyük ilgi gösteriyor.


Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde gençlere; strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel uzamsal düşünme, sıra dışı düşünme, dikkat- konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişim sağlaması amaçlanıyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Yapılan atölye faaliyetleriyle gençlerin dikkat, konsantrasyon, bağlantısal düşünme, geometrik algılama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor ve İl Müdürlüğümüzce tüm imkanları gençlerin geleceği için sunuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Seyyid Burhaneddin, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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