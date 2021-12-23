Üye Girişi
Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü

23.12.2021 09:52

Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdüBALIKESİR Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında Elfi Gayrimenkul, Savaştepe Cumhuriyet İlkokulu'na 'Akıl ve Zeka Oyunları' atölyesi kazandırdı.

Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü

BALIKESİR Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında Elfi Gayrimenkul, Savaştepe Cumhuriyet İlkokulu'na 'Akıl ve Zeka Oyunları' atölyesi kazandırdı.

Gayrimenkul sektörüne yenilikçi bir bakış açısı getirmek ve değer katmak hedefiyle 2013 yılında Bursa'da adım atan, akabinde Balıkesir ve Akçay ofisleri ile büyüyen Elfi Gayrimenkul, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında, Balıkesir'e bağlı Savaştepe ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'na 'Akıl ve Zeka Oyunları' atölyesi kazandırıldı. Kelime oyunlarından mangalaya, satranç masasından reverse oyununa varıncaya kadar çeşitli oyunların yer aldığı atölyenin açılışında konuşan Elfi Gayrimenkul Broker'ı Özkan Aydemir, "Sektörde her zaman öncü ve örnek olmak için projeler geliştirdik. Bugün bir yenisini daha hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projemizin bizim gelecek perspektifimizde önemli bir yer tutacağına inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğimize, mesleğimize ve doğaya dokunur sosyal sorumluk projelerinde yer almaya devam edeceğiz. Bugün bizim için çok anlamlı olan ve üzerinde epeydir çalıştığımız bir projeyi hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın kişisel gelişimine, açtığımız bu akıl ve zeka oyunları atölyesi ile bir nebze de olsa katkı sunabilirsek, ne mutlu bize. Çocuklarımızın yüzlerinde bir gülümsemeye vesile olmak bizim için her şeyden değerlidir. Bu bilinçle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bizi bu projeye dahil eden ve yol göstericiliği yapan kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Turan ve Okul Müdürü Ahmed Okur da törende yaptığı konuşmada, Elfi Gayrimenkul ailesine ve Özkan Aydemir'e, ülke eğitimine sağladığı katkıdan ötürü teşekkür etti.

Yapılan selamlama konuşmalarının ardından akıl ve zeka oyunları atölyesinin açılışı öğrenciler ve protokolün kurdele kesimi ile yapıldı. Açılışın ardından protokol mensupları ve davetliler öğrencilerle birlikte atölyeyi inceledi. Öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü
Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü
Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü
Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü

Gayrimenkul, Cumhuriyet, Savaştepe, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı         
09:44
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı         
18:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26

Son Dakika Haberleri
09:49 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı
09:43 İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı
09:33 İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
09:21 Emekliye çifte zam yolda! Emekliler ocak maaşlarını zamlı alacak
09:15 Joe Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı
09:12 2021'de en çok ziyaret edilen siteler
09:09 Memur maaş zamları için yeni formül! Zamlar öne çekiliyor
09:01 Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar
08:39 100 bin lirasını kur korumalı vadeli hesaba yatıranların kazancı ne kadar olacak?
08:37 Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 10:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement