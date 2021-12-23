Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Akıl ve zeka oyunları atölyesi çocukların yüzünü güldürdü

BALIKESİR Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında Elfi Gayrimenkul, Savaştepe Cumhuriyet İlkokulu'na 'Akıl ve Zeka Oyunları' atölyesi kazandırdı.

Gayrimenkul sektörüne yenilikçi bir bakış açısı getirmek ve değer katmak hedefiyle 2013 yılında Bursa'da adım atan, akabinde Balıkesir ve Akçay ofisleri ile büyüyen Elfi Gayrimenkul, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında, Balıkesir'e bağlı Savaştepe ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'na 'Akıl ve Zeka Oyunları' atölyesi kazandırıldı. Kelime oyunlarından mangalaya, satranç masasından reverse oyununa varıncaya kadar çeşitli oyunların yer aldığı atölyenin açılışında konuşan Elfi Gayrimenkul Broker'ı Özkan Aydemir, "Sektörde her zaman öncü ve örnek olmak için projeler geliştirdik. Bugün bir yenisini daha hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projemizin bizim gelecek perspektifimizde önemli bir yer tutacağına inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğimize, mesleğimize ve doğaya dokunur sosyal sorumluk projelerinde yer almaya devam edeceğiz. Bugün bizim için çok anlamlı olan ve üzerinde epeydir çalıştığımız bir projeyi hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın kişisel gelişimine, açtığımız bu akıl ve zeka oyunları atölyesi ile bir nebze de olsa katkı sunabilirsek, ne mutlu bize. Çocuklarımızın yüzlerinde bir gülümsemeye vesile olmak bizim için her şeyden değerlidir. Bu bilinçle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bizi bu projeye dahil eden ve yol göstericiliği yapan kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Turan ve Okul Müdürü Ahmed Okur da törende yaptığı konuşmada, Elfi Gayrimenkul ailesine ve Özkan Aydemir'e, ülke eğitimine sağladığı katkıdan ötürü teşekkür etti.

Yapılan selamlama konuşmalarının ardından akıl ve zeka oyunları atölyesinin açılışı öğrenciler ve protokolün kurdele kesimi ile yapıldı. Açılışın ardından protokol mensupları ve davetliler öğrencilerle birlikte atölyeyi inceledi. Öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.