Akıl ve zeka oyunları Batman il finali yapıldı - Son Dakika
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Akıl ve zeka oyunları Batman il finali yapıldı

26.04.2022 15:34
Akıl ve zeka oyunları Batman il finali yapıldı

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce akıl ve zeka oyunları, il finali çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirildi.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce akıl ve zeka oyunları, il finali çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları Batman finali yapıldı.

Müsabakalara, ilkokul ve ortaokul kategorilerinden katıldıkları oyunlarda birinci olan 200 öğrenci katıldı.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu İl Koordinatörü Hayrettin Tutuş, "İl finalinde ilkokul ve ortaokul turnuvasını ayrı ayrı yapıyoruz. Toplam 10 kategoride 10 oyunumuz var. Farklı olarak da 7 oyunumuz var. İl finalinde birincilik elde edenler Diyarbakır'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler." dedi.

İl finalinde ilk üçe girenlere madalya ve oyun takımı hediye ettiklerini aktaran Tutuş, turnuvanın keyifli ve çok çekişmeli geçtiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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