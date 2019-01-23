Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği Çocuk Kulübü'nde Devam Ediyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, yarıyıl tatilinde de üyelerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu hafta 2008-2009 doğumlu Çocuk Kulübü üyelerine yönelik olarak düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları etkinliğine öğrenciler ilgi gösterdi.

HIZLI BARDAKLAR, SKIPPITY VE KEVA CONNECT OYNADILAR

Çocuklar, uzman görevliler eşliğinde Hızlı Bardaklar, Skippity ve Keva Connect isimli oyunları önce öğrenip daha sonra oynayarak keyifli vakit geçirdiler. Hem eğlenen hem yeni arkadaşlıklar kurup hem de bilişsel yeteneklerini geliştiren öğrenciler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardılar.

Akıl ve Zekâ Oyunları etkinliğini Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da ziyaret ederek çocuklarla bir süre sohbet etti.

BİRÇOK FARKLI OYUN İMKANI VAR

Çocukların zihinsel gelişimini oyun oynayarak hızlandırmayı hedefleyen ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü bünyesinde öğrencilerin istifadesine sunulan Akıl ve Zekâ Oyunları arasında, 5-9 yaş arası çocuklar için Skippity, Surakarta, Bihar, Shapy, Meta Forms, Hızlı Bardaklar, Hedef, Pattern Play, Halli Gali, Şeklini Bul, 9 yaş üzeri çocuklara yönelik ise Abalone, Katamino, Qbitz Extreme, Rush Hour, Reversi, Pathagon Clasic, Paradux, Quarto Clasic, Go Lux, Quixo, Pylos, Mangala, Quridor, Four Square, Pivit, Trappex, Path Words, Knight Moves, Kulami, One Up ve Pentago gibi oyunlar bulunuyor.

OYUNLARA KATILMAK İÇİN NE YAPMALI?

Öte yandan, çocukların çok sevdiği, zekâ gelişimlerine katkı sağlayan Akıl ve Zekâ Oyunlarının ücretsiz olarak Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nde oynandığı belirtilerek, tek yapılması gerekenin 0850 450 59 59 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıp gün belirlenmesi olduğu ifade edildi.

OYUNLARA SINIF HALİNDE KATILIM MÜMKÜN

Bireysel olarak oyunlara katılımın yanı sıra öğrencilerin kendi sınıfları ile de oyunlara katılabileceği, Trakya'nın en büyük sivil toplum oluşumu olan Süleymanpaşa Çocuk Kulübünün sürprizlerinin de devam edeceği belirtildi.