Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı - Son Dakika

Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Velioğlu İlkokulu'nda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açılışı yapıldı.

Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Velioğlu İlkokulu'nda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açılışı yapıldı.


İlçeye bağlı Velioğlu Mahallesinde ki açılışa İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Nusret Parlak ve okul müdürleri katıldı. Okul Müdürü Sadi Çelik konuşmasında "Atölyemizi oluştururken hazır eşya almak yerine Sıfır Atık Projesi ile destekleyerek elimizde bulunan masa, dolap, oturak ve çeşitli atık malzemelerini değerlendirdik. Masa, dolap ve oturaklar tamir edilerek öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde yeniden boyandı. Oto lastikleri, ağaç kütükleri, oyun masası ve sehpasına, atıl durumdaki çekmeceler rafa dönüştürüldü. Zemin döşemesi için kullanılan laminant atıklarından kalorifer petekleri önünde güvenlik için koruma yapıldı" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, atölyenin tasarım ve boyama işlerini yapan Sibel Yılmaz'a, katkılarından dolayı Çaycuma esnafına ve emeği geçen okul personellerine teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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