Akıl ve zeka oyunlarına Beyşehir'den katılacak öğrenciler belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akıl ve zeka oyunlarına Beyşehir'den katılacak öğrenciler belirlendi - Son Dakika

Akıl ve zeka oyunlarına Beyşehir'den katılacak öğrenciler belirlendi

6 saat önce

Konya'da yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda Beyşehir'i temsil edecek öğrencilerin belli olduğu bildirildi.

Akıl ve zeka oyunlarına Beyşehir'den katılacak öğrenciler belirlendi, System.String[]

Konya'da yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda Beyşehir'i temsil edecek öğrencilerin belli olduğu bildirildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 10-12 Mart 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek yarışmaya Beyşehir'den katılacak öğrencilerin seçilebilmesi için okullararası turnuvada ilkokul kategorisinde mangala, pentago ve Q-Bitz, ortaokul kategorisinde de reversi, kulami, mangala ve pentogo oyunlarının birincilerin ve öğrenim gördükleri okulların belirlendiği belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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