Akılalmaz içgüdü! Maymun, can çekişen yavrusunu "heimlich manevrası" uygulayarak kurtardı - Son Dakika
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Akılalmaz içgüdü! Maymun, can çekişen yavrusunu "heimlich manevrası" uygulayarak kurtardı

26.07.2022 11:33

Sosyal medyada öne çıkan bir videoda anne maymunun, boğazına bilinmeyen cisim kaçan yavrusunu heimlich adı verilen manevrayla kurtardığı görüldü. Hayvanın içgüdüsel davranışı izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Twitter'da paylaşıma giren bir video, kullanıcıların hayli ilgisini çekti. Söz konusu videoda, anne maymun ve yavrusu yer alıyor. Anne maymun, boğazına bilinmeyen cisim kaçan yavrusunu heimlich adı verilen manevra sayesinde kurtarıyor.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çekenler ise "Çoğu insanın bilmediği içgüdüsel harika bir tıbbi hareket", "maymun evladına acil müdahale yapıyor" gibi yorumlar oldu.

YORUMLAR
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