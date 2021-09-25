Üye Girişi
Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş - Son Dakika

Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş

25.09.2021 12:35

Adana ve Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si ev hapsi cezasına çarptırılırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siirt'te gözaltına alınan E.Ö.'nün, PKK'nın pelur kağıda yazılı talimatlarını, pantolonun etiket kısmına yapıştırarak kız kardeşi Z.Ö. ile birlikte Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde terör suçundan hükümlü oğlu D.Ö.'ye gönderdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kırsaldan gelen talimatları hükümlülere ve ailelerine ileten 9 kişiyi tespit etti. Soruşturma kapsamında örgütün paravan olarak kullanıldığı iddia edilen Adana merkezli Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AATUHAY-DER) ve Mersin merkezli Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği'nde (ÇUTHAY-DER) de ideolojik faaliyet yürütüldüğü saptandı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 21 Eylül'de şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği adreslerde, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'nın talimatlarını, kız kardeşiyle cezaevine sokmak istemiş

TALİMATLAR PANTOLONA GİZLENMİŞ

Operasyon kapsamında Siirt'te gözaltına alınan E.Ö.'nün, terör örgütü PKK'nın pelur kağıda yazılı talimatlarını, pantolonun etiket kısmına gizleyerek kız kardeşi Z.Ö. ile birlikte Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde terör suçundan hükümlü oğlu D.Ö.'ye gönderdiği belirlendi. Cezaevi görevlilerine teslim edilen eşyaların arasında bulunan pantolondan şüphelenen görevlilerin yaptığı incelemede, talimatların yazılı olduğu kağıt ele geçirildi. Kağıtta, cezaevindeki örgüt üyelerinin açlık grevleri gibi faaliyetleri örgütün talimatıyla başlatıp, yine talimatla sonlandırmaları gerektiği, örgütsel bilinçten kopmamaları için bazı talimatların yer aldığı bildirildi. Bu talimatların çıplak gözle okunmayacak küçüklükte yazıldığı ancak özel gözlükle okunabildiği de kaydedildi.

PARAVAN DERNEKLERLE FAALİYET YÜRÜTMÜŞLER

Soruşturma kapsamında pantolonu teslim eden Z.Ö.'nün, AATUHAY-DER ile ÇUTHAY-DER yöneticileriyle irtibatlı olduğu da tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan dernek yöneticileri Z.A., Y.D., Y.A., S.B. ile Ü.A.'nın da örgüte yeni eleman temininde zorluk yaşadıkları için kırsaldan gelen talimatla eski elemanlarını tahliye olmaları durumunda sahaya çıkarmak için faaliyet yürüttükleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ile Z.Ö., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş

Cezaevi, Adana, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balıkçılar bile şaşırıp kaldı! 16 kiloluk dev kalamarlar yakalayınca: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum 12:56 Balıkçılar bile şaşırıp kaldı! 16 kiloluk dev kalamarlar yakalayınca: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 12:37 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz
Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi 11:35 Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 11:27 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı 10:50 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi 10:45 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti 10:09 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
13:04 Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde sosyal medya paylaşımlarıyla andı
12:44 Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti
12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu
12:42 Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti
12:36 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz
12:35 Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş
11:30 Karnından basket topu büyüklüğünde 7.5 kilo tümör çıkarıldı
11:28 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı?
10:49 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde sosyal medya paylaşımlarıyla andı Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde sosyal medya paylaşımlarıyla andı         
13:04
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı         
12:53
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını "Boğazını sık, kafasına vur" diye tezahürat ederek videoya aldılar         
12:13
2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı? 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı?         
11:28
''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi         
10:53
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli         
10:47
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 13:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement