Akılalmaz yöntemlerle yaşlı kadının bütün mal varlığını elinden aldılar - Son Dakika
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Akılalmaz yöntemlerle yaşlı kadının bütün mal varlığını elinden aldılar

6 saat önce

Akılalmaz yöntemlerle yaşlı kadının bütün mal varlığını elinden aldılar -Mersin'de, 77 yaşındaki Dudu Atınç'ı telefonla arayıp, "Oğlun gözaltında" diyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı kadının altınlarını ve parasını aldılar Mersin'de yaşlı bir kadın, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Akılalmaz yöntemlerle yaşlı kadının bütün mal varlığını elinden aldılar

- Mersin'de, 77 yaşındaki Dudu Atınç'ı telefonla arayıp, "Oğlun gözaltında" diyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı kadının altınlarını ve parasını aldılar

MERSİN - Mersin'de yaşlı bir kadın, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Dolandırıcılar, 77 yaşındaki Dudu Atınç'ı telefonla arayarak polis olduklarını söyleyip, "Oğlun gözaltına alındı. Evdeki tüm değerli eşyalarını ve paranı kapıya gelecek polise teslim etmen gerekiyor" diyerek bütün altınlarını ve parasını aldılar. Eve gelen dolandırıcının görüntüsü kameraya yansıdı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Dudu teyze, telefon dolandırıcılarının yeni hedefi oldu. Dudu teyzeyi ev telefonundan arayıp polis olduklarını söyleyen, çocuklarının kayınvalideleri ve kayınbabalarının isimlerine kadar her şeyi bilen dolandırıcılar, telefonda oğlunun sesini de dinletip, tam 3 saat boyunca konuşup ikna ederek tüm varlığını elinden aldılar.


"Oğlumun gözaltında olduğunu söylediler"

Dudu Atınç, dolandırıcılara nasıl kandığını ve yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Yıllar önce emekli polis memuru eşini kaybeden üç çocuk annesi ev kadını Dudu teyze, 14 Nisan Salı günü öğleden sonra ev telefonunun çaldığını, açtığında karşısında polis olduğunu söyleyen birinin konuşmaya başladığını belirtti. Telefondaki kişinin kendisine bazı sorular sorduğunu ifade eden Dudu Atınç, "Bana, 'Teyze biz polisiz. Oğlun gözaltında. Evde değerli neyin varsa onları incelemek için gelecek polise teslim etmen gerekiyor. Vermezsen oğlun 6 ay meslekten ihraç edilir' dediler. Ayrıca kimseye söylemememi, komşulara haber vermememi, pencereden bile bakmamamı istediler" dedi.


"Her şeyi biliyorlar"

Eşinin polis olması dolayısıyla bu tür durumlarda çok dikkatli olduğunu dile getiren Dudu teyze, arayan kişilere, televizyonda sürekli bu şekilde dolandırılan insanların haberlerini izlediğini söylediğini de aktararak, "Başta inanmadım. Oğlumu aramak istediğimi söyledim. 'Seni oğlunla konuşturalım' diyerek, bana telefonda bir şeyler dinlettiler ama duymadım. Acaba kulağım ağır duyuyor, ondan mı duymadım diye düşündüm. Kızlarımdan biri İstanbul'da, diğeri Adana'da yaşıyor ve evliler. Kızlarımın kayınvalidelerinin, kayınbabalarının adını biliyor, ev adreslerini biliyor. Oğlumun adını, adresini, ne iş yaptığını, hepsini biliyor. Benim adresimi de biliyor. Direk evime geldiler, ben adres vermedim" diye konuştu.


"Seni gözaltına alırız" demişler

Kendisinden evde ne varsa istediklerini, döviz olup olmadığını sorduklarını dile getiren Dudu Atınç, "Bana, 'Eve iki polis gelecek, sana anlatacaklar. Evde ne varsa ver. Polis gelecek, fazla bir şey bulursa seni gözaltına alırız' dediler. Ben de ne varsa çıkarıp verdim. Benim evlendiğimden beri bileziğim vardı, o bileziğim, bir kolyem, 9 çeyrek altınım ve bin 50 lira para, hepsini verdim. Kapıdan aldılar, içeriye girmediler. Bu sırada telefondaki kişi de konuşmaya devam etti. Verdikten sonra da telefonla konuşmaya devam ettiler. Tam üç saat boyunca konuştular benimle. Sonra oğlumu aradım ve dolandırıldığımı anladım. O kadar inandırdılar ki beni, nasıl olduğunu anlamadım" ifadelerini kullandı.


"Ben mağdur oldum, başkası olmasın" diyen Dudu teyze, herkesi bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Anneme benim sesimi dinletmişler"

Dudu Atınç'ın 46 yaşındaki öğretmen oğlu Şükrü Can Atınç ise evli olduğunu ve kendi evinde yaşadığını, annesiyle her gün ilgilendiğini belirterek, "Önceki gün saat 15.33'te evde otururken özel numaradan beni aradılar, önce bakmadım. Ama üçüncü kez arayınca, öğretmen olduğum için öğrencilerim olabilir düşüncesiyle telefonu açtım, 'Şükrü Can Bey ile mi görüşüyorum' dediler, 'Evet benim, buyurun' dedim, pat diye kapandı telefon. Meğer o arada telefonla görüşüyorlarmış, anneme telefonda benim sesimi dinletmişler. Anneme, 'Oğlun gözaltında, biz şu anda onu fazla konuşturamıyoruz ama sesini duy istedik. Oğlunun başı belada. Eve polis gelecek, evde ne varsa alıp götürecek. Biz senin suçsuz olduğunu biliyoruz, seni tanıyoruz, dindar, iyi bir insan olduğunu biliyoruz ama oğlun olaylar yaşamış. Öğretmenliği de yanacak. Bunu kurtarmanın yolu bu. Evde ne var? Doğruyu söyle, söylemezsen seni de gözaltına alırız' demişler" şeklinde konuştu.


"Annem mağdur oldu, başkaları mağdur olmasın"

Üç kardeşin de nerede yaşadıkları, adresleri, meslekleri, yakın akrabalarını bildiklerini kaydeden Atınç, olaydan hemen sonra polise başvurduklarını, dolandırıcının kamera kayıtları da bulunduğunu söyledi. Atınç, "Annem mağdur oldu, başkası mağdur olmasın. Annem polis eşi, cin gibidir. Bir hafta önce annemi bu konuda uyardım, 'Biri seni polisim diye ararsa telefonu kapat, konuşma bile' dememe rağmen bu olay olduysa belki birçok insanı da kandırırlar. Başkaları kanmasın, yazık, günah. Bu kadar bilgiyi nasıl biliyorlar merak ediyorum. Bütün aileyi biliyorlar, sanki nüfustan almışlar. Eğer devletin içinde sızmış insanlar varsa bu çeteyle bağlantılı, ortaya çıksın istiyorum. Amacımız bu" dedi.

Akılalmaz yöntemlerle yaşlı kadının bütün mal varlığını elinden aldılar

Mersin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:38 Kaynak: İHA

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