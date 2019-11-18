Son Dakika Haberleri: Akılcı Antibiyotik Kullanımı eğitimi düzenlendi
Son Dakika Güncel Akılcı Antibiyotik Kullanımı eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Akılcı Antibiyotik Kullanımı eğitimi düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da aile hekimlerine, "Akılcı İlaç, Antibiyotik Kullanımı Eğitimi" verildi.

Akılcı Antibiyotik Kullanımı eğitimi düzenlendi, System.String[]

Malatya'da aile hekimlerine, "Akılcı İlaç, Antibiyotik Kullanımı Eğitimi" verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası konferans salonunda, İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Birimi tarafından aktif görev yapan 210 aile hekimine 3 ayrı oturumda Sağlık Bakanlığı'nın eğitim modülleri kapsamında "Akılcı İlaç, Antibiyotik Kullanımı Eğitimi" gerçekleştirildi. Eğitimde, yetişkin ve çocuk hastalarda, Deri ve Yumuşak Doku, Gastroenterit, Otit, Pnömoni, Akut Tonsillofarenjit, Üriner Sistem Enfeksiyonları gibi üst başlıklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı konularında uzmanlar ayrıntılı bilgi aktardı.


İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana bilim Dalından Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Adem Köse, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Enfeksiyon Hast. Uzm. Dr. Yusuf Kul ve Çocuk Hast. Uzm. Dr. M. Selçuk Sinanoğlu tarafından verilen, "Akılcı İlaç, Antibiyotik Kullanımı Eğitimi" soru cevap bölümü ile sona erdi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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