'Akılcı ilaç' turnuvaları

Samsun Vali Yardımcısı Avcı: "İlaç kullanımında toplumun dikkatini çekmemiz lazım"

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oruç: "Çok ilaç değil doğru ilaç"

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'akılcı ilaç' kullanımına dikkat çekmek için turnuvalar düzenlendi. Turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

18 Kasım "Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü" ve "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" kapsamında konunun önemini vurgulamak, bilginin ve duyguların paylaşımını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce öğrencilerin katıldığı basketbol, İlkadım Bowling Salonu'nda hekimlerin katıldığı bowling, Tekkeköy'deki bir alışveriş merkezinde sağlık çalışanlarının katılımıyla tavla turnuvası düzenlendi. Beş dalın dördünde düzenlenen turnuvaların sonuncusu olan satranç turnuvası, halkın katılımıyla İlkadım ilçesi İstiklal (Çiftlik) Caddesi üzerinde kurulan platformda gerçekleştirildi. Bütün turnuvaların sona ermesi sonrası düzenlenen ödül töreninde konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, geçen yıl akılcı ilaç kullanımı kapsamında tiyatro gösterisi düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu sene spor faaliyetleriyle bunu anlatalım istedik. Çok ilaç değil doğru ilaç diyoruz. Hekiminiz yazmadan ilaç kullanmayın diyoruz. Bu çalışmalarımız bundan sonra devam edecek" dedi.

"Azı yarar çoğu zarar"

Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ise akılcı ilaç kullanımının bireysel özelliklerine göre en uygun dozda ilacı en uygun zamanda en kısa ulaşılan yoldan ve en ucuz maliyetle vatandaşa ulaştırılması olduğunu ifade etti. Avcı, "Azı yarar çoğu zarar derler. O nedenle ilaç kullanımında hakikaten toplumun dikkatini çekmemiz lazım. Fazla kullandığımız zaman çok da iyi sağlıklı olmuyoruz. Bu nedenle arkadaşlarımız bir farklılık olarak bu sene spor alanını seçtiler. Seçtikleri zamanda halkla bütünleşme, toplumun her kesimini kucaklama anlamında turnuvanın türlerine baktığınız zaman o farklılığı görebileceksiniz" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası bütün dereceye giren turnuva katılımcılarına madalya ve kupa takdimi gerçekleştirildi. Bowlingde Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'un kaptanlığını yaptığı takım birinci, Erhan Arslan'ın kaptanlığını yaptığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi takımı ikinci, Şenol Koçer'in kaptanlığını yaptığı Büyük Anadolu Hastanesi takımı üçüncü oldu. Tavlada İzzet Öztürk birinci, Fatma Nur Karakurt ikinci, Sinan Tablı üçüncü oldu. Basketbolda Umut Memiş'in kaptanlığı yaptığı takım birinci, Tayfun Karakurt'un kaptanlığını yaptığı takım ikinci, Fuat Albamya'nın kaptanlığını yaptığı takım ise üçüncü oldu. Satranç turnuvasında ise Ozan Öztürk birinci, Yiğit Deniz Özgün ikinci, Onur Efe Tektaş üçüncü oldu.

Bu kapsamda düzenlenen turnuvaların beşincisi olan futbol turnuvası ocak ayında düzenlenecek.