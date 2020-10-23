'Akıldan Çıkmaz Yol' projesine ödül - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, sosyal medyanın en iyilerinin katıldığı Social Media Awards Türkiye ödüllerinde, "Akıldan Çıkmaz Yol" projesiyle Gümüş Ödül sahibi oldu.

"Beşiktaş'ta her yol buraya çıkar, bu yol akıldan çıkmaz!" söylemiyle farkındalık yaratmak için yapılan projede; Dolmabahçe Sarayı önünde bulunan cadde "Akıldan Çıkmaz Yol" olarak adlandırıldı ve caddede bulunun Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları, vefatının 81. yılında Yandex Navi uygulamasında dijital bir sergiye dönüştürülerek yeniden canlandırıldı.

Akıldan Çıkmaz Yol Dijital Sergisi; daha önce kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekleyerek Social Media Awards Türkiye tarafından "Yeni Teknolojilerin Kullanımı" kategorisinde Gümüş Ödül'e layık görüldü.

Ödül ile ilgili olarak görüşlerini belirten Beşiktaş Belediyesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Çağdaş Yıldız "10 Kasım günü Dolmabahçe Caddesi'nden geçen navigasyon kullanıcıları yalnızca yol durumuyla değil, bu yolun önemini anlatan dijital bir Atatürk sergisiyle karşılaştılar. Atatürk fotoğrafları arşivinden derlediğimiz kareler bu özel sergide yer aldı ve halkla ilk kez buluştu. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın genç ve dinamik duruşu, bu tür yenilikçi ve dünyada ses getiren projeleri hayata geçirmemiz için en büyük destekçimiz. Yerel yönetim markalaması ve iletişimi konusunda kısa sürede öncü konuma gelmiş olmamız ve çalışmalarımızın yüzlerce kamu dışında markanın yer aldığı prestijli alanlar da ödüle layık görülmesi bizim için çok değerli" sözlerini aktardı.

Projenin yaratıcısı Renee'den Kreatif Direktör Sercan Şenyüz ise "10 Kasım gibi özel ve anlamlı bir güne dijital perspektiften bakmak hep aklımızı kurcalayan bir fikirdi. Dışarıdan iliştirme teknolojilerden ziyade semtin bilinen değerlerine odaklandık. 'Beşiktaş değerlerini dijitalde nasıl büyütürüz?' vizyonunun bir çıktısı aslında bu proje. Fikir aşamasından sonra da zorlu süreçleri olan bir işti. Size inanan bir yönetim, olmayan bir reklam modelini sizin için geliştiren Yandex, arşiv fotoğraflarını tarayan birimler, işin yayın süreçlerinde koşturan medya ekipleri olmasa sadece fikir olarak kalabilirdi bir köşede. Daha önce de ödül organizasyonlarından ödülle dönmüştük bu işimizle. Hem kendimize has şekilde Atatürk'ü anmaktan hem de binlerce proje arasından yine bu prestijli yarışmada ödül almaktan oldukça mutluyuz" diyerek duygularını belirtti.