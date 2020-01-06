Akıllara durgunluk veren cinayeti itiraf ettiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akıllara durgunluk veren cinayeti itiraf ettiler - Son Dakika

Akıllara durgunluk veren cinayeti itiraf ettiler

6 saat önce

Afyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde bulunan cansız bedenin, kentte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi.

Akıllara durgunluk veren cinayeti itiraf ettiler, System.String[]

Afyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde bulunan cansız bedenin, kentte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri 740 saatlik kamera görüntüsü inceleyerek cinayet şüphelilerinin, 1'i kadın 3 Afgan olduğunu tespit etti. Ankara'da yakalanan şüpheliler cinayeti itiraf ettiler.


Afyonkarahisar kent merkezi Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'ndeki kiralık evden 20 Aralık'ta kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri, ev sahibi Abdullah G.'ye haber verdi. Abdullah G., anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalın içinde ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, domuz bağı yapılarak, başı aşağı gelecek şekilde çuvala konulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cansız bedenin, Gebeceler beldesinde çobanlık yapan Afgan Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi. Mohammedi'nin 11 gün önce öldüğü tespit edildi. Mohammedi'nin çürümeye başlayan cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.


Afyon Emniyeti 740 saatlik kamera kayıtlarını inceledi


Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 740 saatlik güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceledi. Titiz çalışma sonucu Afganistan uyruklu Z.A. adlı kadın ile U.R. ve Z.R. adlı erkek şüpheliler belirlendi. Ekipler, 3 kişinin yakalanması için harekete geçti. Şüphelilerin, 10 Aralık'ta Ankara'ya kaçtığı belirlendi. Takibe alınan 3 şüpheli, 3 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.


Cinayeti itiraf ettiler


Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde; cinayeti itiraf etti. U.R. ve Z.R., Farid Mohammedi ile Z.A. yüzünden sürekli sorun yaşadıklarını anlattı. Şüpheliler, Mohammedi'yi eve çağırdıklarını, geldiğinde sopayla başının arka kısmına vurarak, yere düşürdüklerini, ellerini ve ağzını bağlayıp, dövdükten sonra cebinden telefonunu, sigarasını ve paralarını alarak, bazanın içine koyduklarını, ertesi gün öldüğünü anladıktan sonra da çuvala koyup, götürmeye çalıştıklarını; ancak kan aktığı için götüremediklerini söyledi. Olayı birlikte gerçekleştirdiklerini belirten şüpheliler, daha sonra taksiyle gece vakti Ankara'ya kaçtıklarını anlattı. Şüpheliler, evde bulunan kanlı sopayı olayda kullandıklarını da itiraf etti. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan U.R., Z.R. ve Z.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Ayrıca; şüphelileri Ankara'ya götüren taksiciye, 'yol izin belgesi ve kimliği olmayan yabancı uyruklu yolcu taşımak' suçundan 5 bin 660 liralık idari para cezası uygulandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Afganistan, Ankara, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yıldan sadece sağlıklı olmayı istedi
Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
20:24 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (3) - Son Dakika Haber
20:23 Manisa'da tır şarampole devrildi - Son Dakika Haber
20:21 İki tır çarpıştı, Kapıkule-İstanbul yolu 3 saat trafiğe kapandı - Son Dakika Haber
20:18 Eğirdir'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü - Son Dakika Haber
20:14 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
20:02 ABD'li oyuncu Patricia Arquette, İran'ı bombalamakla tehdit eden Trump'ı eleştirdi - Son Dakika Haber
20:00 Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 20:34:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıllara durgunluk veren cinayeti itiraf ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]