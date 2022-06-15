Akıllara durgunluk veren dilencilik - Son Dakika
Üye Girişi

Akıllara durgunluk veren dilencilik

15.06.2022 11:38
Akıllara durgunluk veren dilencilik

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 1,5 yaşındaki bebeğin, bazı günler annesinin, bazı günler de halasının kucağında dilencilik için sokak sokak gezdirildiği ortaya çıktı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 1,5 yaşındaki bebeğin, bazı günler annesinin, bazı günler de halasının kucağında dilencilik için sokak sokak gezdirildiği ortaya çıktı. Anne, çocuğunu bez ve mama karşılığında halasına kiraladığını itiraf ederken dilencilerin hayrete düşüren bu yöntemini zabıtanın dikkati bozdu.

Geçtiğimiz cuma günü sokaklarda dilencilik yaptığı tespit edilen 3'ü çocuk 5 kişiye zabıta ekipleri tarafından işlem yapılmıştı. Ekipler, bu kez de 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin dilencilik yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Çoban Kavşağı'nda dilenenleri suçüstü yakaladı.

Dilenen kadının kucağındaki 1,5 yaşındaki çocuk, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Kadının kucağındaki bebeğin, geçtiğimiz cuma günü yakalanan 14 yaşındaki bir başka dilenci çocuğun kucağında olduğu belirlendi. Dilenen kişiler zabıta karakoluna götürüldü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alındı.

"Görümcem dilenmek için benim çocuğum ile dışarıya çıkıyor"

İfadesinde, 1,5 yaşındaki çocuğunu, kayınvalidesinin ve kayınpederinin baskısıyla görümcesine verdiğini söyleyen Ö.K., "Görümcem dilenmek için sürekli dışarıya çıkıyor. Bazen tek başına, bazen de benim çocuğum ile çıkıyor. Çocuğumun masraflarını karşılıyor. Çocuğumu ona verdiğimde mamasını, bezini alıyor. Bana para vermiyor ama çocuğumun masraflarını karşılıyor. Çocuğum 1.5 yaşında. Çocuğumu verirken korkuyorum ama vermediğim zaman da kayınvalidem ile kayınpederim laf yapıyor. 'Çocuğu bizden kıskanıyorsun' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Çocuğunu dilendirmek için görümcesine vermek istemediğini ifade eden Ö.K., "Bana kalsa ben çocuğu vermek istemiyorum. Kayınvalidem ve kayınpederim iyi insanlar değiller" dedi.

"Çocuğu dilendirmek için değil, sevmek için aldık"

Dilenirken yakalanan 10 yaşındaki çocuğun ifadesi de adeta akıllara durgunluk verdi. Amcasının çocuğunu evlatlık aldıklarını söyleyen S.K., "10 yaşındayım, birkaç yıldır dileniyorum. Beni en son yakaladığınızdan beri dilenmiyordum. Amcamdan evlatlık çocuk aldık. Ben çocuk için ağladım, çok tatlıydı. Çocuğu dilendirmek için değil, sevmek için aldık. Çocuğun karnını doyurmak için döner alacaktım, onun için dileniyordum" şeklinde konuştu.

Ekipler tarafından dilencilerin üzerinden çıkan 410 lira paraya el konuldu, haklarında ise işlem başlatıldı. - DÜZCE

Akıllara durgunluk veren dilencilik
Akıllara durgunluk veren dilencilik
Akıllara durgunluk veren dilencilik
Akıllara durgunluk veren dilencilik
Akıllara durgunluk veren dilencilik
Akıllara durgunluk veren dilencilik
YORUMLAR
500
Düzce'de kadınlar 121 dönüm araziyi aromatik bitkilerle tarıma kazandırdı Düzce'de kadınlar 121 dönüm araziyi aromatik bitkilerle tarıma kazandırdı Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: İHA

Zabıta, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akıllara durgunluk veren dilencilik - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:34 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
11:34 Kilosu yüzlerce lirayı bulan ıhlamur ağaçları her sokakta bulunuyor ama yüzüne bakan yok
11:32 Erdal Beşikçioğlu sevenlerine güzel haberi verdi! Behzat Ç. yeni bölümleriyle geri dönüyor
11:29 40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı
11:23 Serik'i besleyen ana su borusu patladı, ortaya çıkan görüntü dev bir şelaleyi andırdı!
11:23 Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı
11:19 Çağla, Disney Plus gecesini salladı! Cesur bacak dekoltesiyle herkesi arkada bıraktı
11:16 Kimliksiz hastaya ilaç yazdıramayan kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi!
11:00 Başkan Dursun Özbek, ilk icraatı için kolları sıvadı! Teknik direktör listesini genişletiyor
10:53 Selahattin Demirtaş'tan, Erdoğan'ın adaylık açıklamasına şaşırtan yorum: Aslında Erdoğan aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 11:43:13. #1.13#
SON DAKİKA: Akıllara durgunluk veren dilencilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement