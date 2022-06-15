Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar - Son Dakika
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Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar

15.06.2022 11:47

Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar Dilencilerin ifadeleri hayrete düşürdü 1,5 yaşındaki bebek, bazı günler annesi, bazı günler de halasının kucağında dilendirildiği ortaya çıktı Düzce'de 1,5 yaşındaki bebeğin, bazı günler annesinin,...

Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar

Dilencilerin ifadeleri hayrete düşürdü

1,5 yaşındaki bebek, bazı günler annesi, bazı günler de halasının kucağında dilendirildiği ortaya çıktı

DÜZCE - Düzce'de 1,5 yaşındaki bebeğin, bazı günler annesinin, bazı günler de halasının kucağında dilencilik için sokak sokak gezdirildiği ortaya çıktı. Anne, çocuğunu bez ve mama karşılığında halasına kiraladığını itiraf ederken dilencilerin hayrete düşüren bu yöntemini zabıtanın dikkati bozdu.

Geçtiğimiz cuma günü sokaklarda dilencilik yaptığı tespit edilen 3'ü çocuk 5 kişiye zabıta ekipleri tarafından işlem yapılmıştı. Ekipler, bu kez de 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin dilencilik yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Çoban Kavşağı'nda dilenenleri suçüstü yakaladı.

Dilenen kadının kucağındaki 1,5 yaşındaki çocuk, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Kadının kucağındaki bebeğin, geçtiğimiz cuma günü yakalanan 14 yaşındaki bir başka dilenci çocuğun kucağında olduğu belirlendi. Dilenen kişiler zabıta karakoluna götürüldü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alındı.

"Görümcem dilenmek için benim çocuğum ile dışarıya çıkıyor"

İfadesinde, 1,5 yaşındaki çocuğunu, kayınvalidesinin ve kayınpederinin baskısıyla görümcesine verdiğini söyleyen Ö.K., "Görümcem dilenmek için sürekli dışarıya çıkıyor. Bazen tek başına, bazen de benim çocuğum ile çıkıyor. Çocuğumun masraflarını karşılıyor. Çocuğumu ona verdiğimde mamasını, bezini alıyor. Bana para vermiyor ama çocuğumun masraflarını karşılıyor. Çocuğum 1.5 yaşında. Çocuğumu verirken korkuyorum ama vermediğim zaman da kayınvalidem ile kayınpederim laf yapıyor. 'Çocuğu bizden kıskanıyorsun' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Çocuğunu dilendirmek için görümcesine vermek istemediğini ifade eden Ö.K., "Bana kalsa ben çocuğu vermek istemiyorum. Kayınvalidem ve kayınpederim iyi insanlar değiller" dedi.

"Çocuğu dilendirmek için değil, sevmek için aldık"

Dilenirken yakalanan 10 yaşındaki çocuğun ifadesi de adeta akıllara durgunluk verdi. Amcasının çocuğunu evlatlık aldıklarını söyleyen S.K., "10 yaşındayım, birkaç yıldır dileniyorum. Beni en son yakaladığınızdan beri dilenmiyordum. Amcamdan evlatlık çocuk aldık. Ben çocuk için ağladım, çok tatlıydı. Çocuğu dilendirmek için değil, sevmek için aldık. Çocuğun karnını doyurmak için döner alacaktım, onun için dileniyordum" şeklinde konuştu.

Ekipler tarafından dilencilerin üzerinden çıkan 410 lira paraya el konuldu, haklarında ise işlem başlatıldı.

Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar
Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiralık dilenci bebek... Bez ve mama karşılığında dilendirilmek üzere halasına kiralamışlar - Son Dakika

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