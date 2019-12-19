Akıllara durgunluk veren kaza: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akıllara durgunluk veren kaza: 1 ölü - Son Dakika

Akıllara durgunluk veren kaza: 1 ölü

6 saat önce

Uşak karayolunda minibüslerden para toplayan muavin, para topladığı son midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren kaza: 1 ölü, System.String[]

Uşak karayolunda minibüslerden para toplayan muavin, para topladığı son midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli-Uşak Karayolu, Çal ilçesi Denizler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril-Denizli arasında çalışan midibüslerde muavinlik yapan 3 çocuk babası Ramazan Doğru, uzun süredir ara verdiği işe geri döndü. Yevmiye usulü çalışan Ramazan Doğru, Denizli istikametine giden, R.İ. idaresindeki 20 LG 861 plakalı midibüse bindi. Yolculardan para toplayan muavin, topladığı ücretleri şoföre teslim etti. Çivril istikametine giden başka midibüse binmek için inmeye hazırlanan Ramazan Doğru, araç durmadan inince dengesini kaybederek yere düştü. Hareket halinde olan midibüsün altında kalan Ramazan Doğru olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazanın ardından midibüste bulunan yolcular uzun süre şaşkınlığı üzerlerinden atamadı. Kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü R.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Ramazan Doğru, Denizli, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:18 Kaynak: İHA
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