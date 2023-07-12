Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında metrelerce böyle sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında metrelerce böyle sürüklendi

12.07.2023 17:21

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinde önünde duran hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kadın sürücü bu esnada yoldan geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza anı görüntüleri panikle olay yerine koşan vatandaşlar tarafından kaydedildi. İşletme sahibi, kazaların sık sık meydana geldiğini ve bir önlem alınması gerektiğini belirtti.

Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında metrelerce böyle sürüklendi

Faciadan dönülen kaza anı kamerada

Yaya geçidinde önünde duran araca çarparak yola savruldu: Yanından geçen cipin arkasındaki teknenin altında sürüklendi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinde önünde duran hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kadın sürücü bu esnada yoldan geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklendi. Akıllara durgunluk veren kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 72 ABD 368 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlara yol vermek için durdu. Bu esnada İ.N.Ö. kontrolündeki motosiklet, yaya geçidinde duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kadın sürücü o esnada ikinci bir kazayı daha yaşadı. Yanından geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklenen kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, akıllara durgunluk veren kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsünün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için bekleyen vatandaşlara yol vermek için durduğu ve arkasından gelen motosikletin araca çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kadın sürücünün, bu esnada yoldan geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Kaza anında çevredeki vatandaşların panikle olay yerine koştuğu anlarda görüntülere yansıdı.

"Yaklaşık 100 metre kadar sürükledi"

Kaza anını anlatan işletme sahibi Bayram Budak, "Hızlı bir akan trafik var burada. Yaya geçidi var ancak yayalar karşıya geçmekte zorlanıyor, bunun için hamle yapmak zorunda kalıyor. Bu esnada araçlar çok ciddi ani frenler yapıyor. Dünde burada ani fren yapan bir araca arkasından gelen motosiklet duramadı ve çarptı. Ama işin kötü tarafı yola savrulan sürücüyü, tekne taşıyan bir römork altına alarak yaklaşık 100 metre kadar sürükledi. Hamdolsun kadın motosiklet sürücüsünün durumu iyi, kaskı ve ekipmanı tamdı. 112 ekipleri de hemen geldi ve hızlı şekilde müdahale etti. Sürücünün durumu iyi, bazı sıyrıkları var. Taburcu oldu ve bugün de yanımıza geldi, motosikletine sahip çıktığımız için bize de teşekkür etti" dedi.

"Yaya geçidi olmasına rağmen insanlar burada yolun karşısına zorlukla geçiyor"

Cadde üzerinde sürekli buna benzer kazaların meydana geldiğini ve bu duruma bir önlem alınması gerektiğini söyleyen Budak, "Bizim burada daha öncesinde buna benzer birçok kaza oldu. Yetkililere de ulaştırdık sorunu, bir uyarı sistemi yaptılar ancak ambulans yolu diye ışık koyamıyoruz dediler. Ama burada mutlaka bir üst geçit olması gerekir diye düşünüyorum. Buraya bir çözüm bulunulması lazım. Bu tarz olayları biz burada üzülerek takip ediyoruz. Hemen hemen her gün kaza oluyor burada. Bu yolun sorumlusu kimse, bura ile alakalı ciddi bir çalışma yapması gerekiyor. Yaya geçidi olmasına rağmen insanlar burada yolun karşısına zorlukla geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Şirinevler, Tragger, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında metrelerce böyle sürüklendi - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Son Dakika! Erdoğan'dan "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt: Bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz
17:54 Aston Villa, Pau Torres'i transfer etti
17:50 Avrupa'nın peşinde koştuğu Pau Torres, Aston Villa'da! Yıldız futbolcunun kararının altındaki neden ortaya çıktı
17:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle amansız ve amasız mücadele kırmızı çizgimiz. NATO'daki tüm müttefiklerimizden de açık destek bekliyoruz
17:41 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası terörle mücadele çağrısı: Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz
17:19 Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'a geldi
17:15 Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Angelino, İstanbul'da! İşte ilk sözleri
16:57 Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bir başka Türk için istekli! Anlaşma an meselesi
16:52 Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona hırs yaptı! Türk futbolcu için gemileri yaktılar
16:36 Hırsızlık Girişimine Otomobil Müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 18:11:36. #1.12#
SON DAKİKA: Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında metrelerce böyle sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement