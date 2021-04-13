Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı

Koronavirüs salgınıyla birlikte kısıtlanan sosyal yaşam, teknolojiyi insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Dünya genelinde eve kapanan milyonlarca insanın tek iletişim ve sosyalleşme kaynağı akıllı telefonlar oldu. Özellikle çocuklardaki tablet ve akıllı telefon bağımlılığı korkutucu bir boyuta ulaştı.

ÇEKİÇLE TELEFON PARÇALADILAR

Durum böyleyken, öğrencilerin okulda telefon kullanmalarının yasak olduğu Çin'de ilginç bir olay yaşandı. The Times'ın haberine göre Xinyang'daki bir okulun müdürü, ailelerin bu endişelerinden hareketle telefon parçalama eylemine girişti. Çin'in sosyal medya platformlarında viral olan görüntülerde, müdürün yönlendirmesiyle ellerine bir çekiç alan çocuklar, pek gönüllü olmasalar da telefonlarını bu şekilde parçalıyor.

Yerel medyaya açıklamada bulunan okul müdürü, ailelerin ve öğrencilerin aşırı telefon kullanımına karşı bu yöntem üzerinde anlaştıklarını söyledi.