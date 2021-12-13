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KIRKLARELİ - Akıllı atık sistemine atılan her parça hane ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Akıllı atık sistemine atılan her parça hane ekonomisine katkı sağlıyor

13.12.2021 10:59

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Akıllı Atık Tanıma Sistemi'ne atılan metal kutu ve plastik şişeler, hem çevre kirliliğini önlüyor hem de vatandaşların ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Akıllı Atık Tanıma Sistemi'ne atılan metal kutu ve plastik şişeler, hem çevre kirliliğini önlüyor hem de vatandaşların ekonomilerine katkı sağlıyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Gençlik Parkı'nda hayata geçirilen sistem sayesinde belediyeden temin edilen Dönüşüm Kartları ile vatandaşlar, attıkları her plastik şişe ve metal kutu için puan kazanıyor.

Kazandığı puanlarla alışveriş yapma imkanı bulan vatandaşlar çevre temizliğine de katkı sağlamış oluyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, AA muhabirine, dünyadaki en önemli sorunlarından birinin "iklim krizi" olduğunu söyledi.

Çevre sorunlarının çok ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Gerenli, "Özellikle sanayi devriminden sonra insanoğlunun yapmış olduğu doğayla ilgili zararlar, geriye dönüşü imkansız hale gelmeye başladı. Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Her şeyin dönüşü olabilir ama çevreyle ilgili yapmış olduğunuz hataların geri dönüşü olmayacak." diye konuştu.

Geri dönüşümün bu sorunlarla mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Gerenli, özellikle belediyelerin bu konu üzerinde çalışarak, projeler üretmesi gerektiğini söyledi.

Lüleburgaz Belediyesi olarak çevre sorunlarına ciddi olarak eğildiklerini ve bu yılı "Çevre Yılı" ilan ettiklerini anlatan Gerenli, belediye olarak çevre yatırımlarına ağırlık verdiklerini, hedeflerinin sıfır atık olduğunu belirtti.

İlçede Akıllı Atık Tanıma Sistemi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Gerenli, "Geri dönüşümü özendirmek istiyoruz, geri dönüşümden elde edilecek atık kazancı vatandaşlarımıza geri döndürüyoruz. Bunu yaygınlaştırabilirsek hem ülkemiz hem kentimiz hem de doğa kazanacak. Geleceğimize, çocuklarımıza daha güzel bir çevre bırakabileceğiz. Bütün vatandaşlarımızın bu çalışmalarımızda, özellikle Akıllı Atık Tanıma Sistemi ile bize ve kendi ekonomilerine destek olmalarını istiyorum."dedi.

"Artık evdeki çöplerimizi gelişi güzel atmıyoruz"

Lüleburgaz'da yaşayan Gülay Aydın da artık evdeki çöpleri konteynırlara gelişigüzel atmadıklarını söyledi.

Çöpleri ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmaya çalıştıklarını aktaran Aydın, çarşı, pazarda gezerken gördüğü atıkları da Akıllı Atık Tanıma Sistemi'ne attığını ifade etti.

Sistem sayesinde Dönüşüm Kartı'na yüklediği puanlarla alışveriş yapabildiğini dile getiren Aydın, "Bu çalışma çok hoşuma gitti. Hem çevremiz temizleniyor hem bizim bütçemize katkı sağlıyor." dedi.

10 yaşındaki Caner Soner de okulda içtiği su şişelerini çöp yerine geri dönüşüme kazandırmak için Akıllı Atık Tanıma Sistemi'ne attığını, uygulamanın başlamasıyla yerde artık plastik şişe göremediğini anlattı.

KIRKLARELİ - Akıllı atık sistemine atılan her parça hane ekonomisine katkı sağlıyor
KIRKLARELİ - Akıllı atık sistemine atılan her parça hane ekonomisine katkı sağlıyor
KIRKLARELİ - Akıllı atık sistemine atılan her parça hane ekonomisine katkı sağlıyor
KIRKLARELİ - Akıllı atık sistemine atılan her parça hane ekonomisine katkı sağlıyor

geri dönüşüm, Kırklareli, Lüleburgaz, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Akıllı atık sistemine atılan her parça hane ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika


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