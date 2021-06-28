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"Akıllı Atık Yönetim Sistemi", Yerel Yönetim Reformu Iıı. Aşama Projesi'nde Tanıtıldı - Son Dakika

"Akıllı Atık Yönetim Sistemi", Yerel Yönetim Reformu Iıı. Aşama Projesi'nde Tanıtıldı

28.06.2021 15:08

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içinde hayata geçirilen "Akıllı Atık Toplama Yönetim Sistemi" Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi'nde tanıtıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içinde hayata geçirilen "Akıllı Atık Toplama Yönetim Sistemi" Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi'nde tanıtıldı.

Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III) kapsamında online olarak düzenlenen Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantıları çerçevesinde, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, "Akıllı Atık Yönetim Sistemi" konulu sunumunu gerçekleştirerek projeyi katılımcılara tanıttı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve uluslararası standartlara uygun, kapsayıcı, hesap verilebilir ve katılımcı bir yerel yönetim sağlanmasını amaçlayan İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eş yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III) 750'den fazla katılımcı ve 70'e yakın sunum ile gerçekleştirildi.

Doğan, yaptığı sunumda "Akıllı Yönetim Sistemi" projesinde yer alan RFID sistemi (Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi), Sensörlü Konteynır Takip Sistemi, Araç Takip Sistemi, Temiz Kent Takip Sistemi ve Süpürge Araçları Takip Sistemi hakkında bilgiler paylaştı. Proje kapsamında geliştirilen sistemler sayesinde; vatandaşlardan gelen ihbarların takibinin yapılması ve gerekli geri dönüşlerin yapılması, günlük konteynır performans takibinin ve çöp aracı takibinin yapılması gibi verilerin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde elde edilmesine olanak sağladığını, bu sayede daha hızlı aksiyon alınarak çok daha verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini belirten Doğan, aynı zamanda geliştirilen bu proje sayesinde yeni sistemin, eski sisteme göre maddi ve zamansal tasarruf verilerini de katılımcılarla paylaştı.

Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Akıllı Atık Yönetim Sistemi', Yerel Yönetim Reformu Iıı. Aşama Projesi'nde Tanıtıldı - Son Dakika


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