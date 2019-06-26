Son Dakika Haberleri: Akıllı aydınlatma sistemine TÜBİTAK'tan patent onayı
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Akıllı aydınlatma sistemine TÜBİTAK'tan patent onayı

1 saat önce

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Aksöz'ün 'Akıllı Aydınlatma Sistemleri' patent başvurusu TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Akıllı aydınlatma sistemine TÜBİTAK'tan patent onayı, System.String[]
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ)  Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Aksöz'ün 'Akıllı Aydınlatma Sistemleri' patent başvurusu TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, özellikle sokak lambaları konusunda enerji tasarrufu sağlayacak sistem geliştirdi. Sistemin patenti için TÜBİTAK'a yapılan başvuru kabul edildi. Patent başvurusu ile ilgili açıklama yapan Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Aksöz, "Mevcut kullanılan aydınlatma sistemleri yüzde yüz güçle çalışıyor. Fakat biz kabul edilen buluşumuzla elektrik aydınlatma sistemlerini belli oranda parlaklığını ayarlayarak ortamın kalabalığına göre, ışık şiddetine göre parlaklığını ayarlayarak enerji tasarrufu sağlıyoruz. Aynı zamanda bu aydınlatma sistemleri, 'Bulut'a' bağlanarak akıllı öğrenmede sağlıyor" dedi.
Akıllı aydınlatma sistemlerinin ev veya sokak lambalarına uygulandığında istenilen sonuca ulaşılabileceğini söyleyen Aksöz, özellikle sokakların güvenliği açsından önem arz ettiğini belirtti. Sistemin önemli bir tasarruf sağlayacağını ifade eden Aksöz, "Bu sayede lamba sürekli yüzde 100 enerjiyle çalışmadığı için harikulade bir enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Ülkemizde enerjinin bu kadar pahalı olduğu bir zamanda lambadan sağlanan enerji tasarrufu çok önemli olmasa da bir şehir boyunca sokak lambalarından kazanılan tasarruf inanılmaz boyutlara ulaşabilmektedir" diye konuştu.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
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