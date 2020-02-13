Akıllı Balık - Son Dakika

Akıllı Balık
6 saat önce
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:29 Kaynak: AA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.
"Akıllı Balık"
June Taylor'un yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Akıllı Balık"; kendilerine her gün yeni şeyler öğreten öğretmenlerini çok seven iki balığın, okulda yaşadıkları maceraları beyaz perdeye taşıyacak.
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