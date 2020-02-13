Akıllı Balık - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

"Akıllı Balık"

June Taylor'un yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Akıllı Balık"; kendilerine her gün yeni şeyler öğreten öğretmenlerini çok seven iki balığın, okulda yaşadıkları maceraları beyaz perdeye taşıyacak.