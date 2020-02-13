Akıllı Balık - Son Dakika
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Akıllı Balık

6 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

"Akıllı Balık"

June Taylor'un yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Akıllı Balık"; kendilerine her gün yeni şeyler öğreten öğretmenlerini çok seven iki balığın, okulda yaşadıkları maceraları beyaz perdeye taşıyacak.

Akıllı Balık

Yönetmen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:29 Kaynak: AA
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