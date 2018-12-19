"Akıllı Başkent Ankara"

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard'ın geliştirdiği ve Londra, Şikago, St. Petersburg gibi kozmopolit şehirlerde kullanılan "Toplu Taşımada Temassız Mastercard" uygulaması Türkiye'de de yaygınlaşıyor.Bu uygulama sayesinde, toplu taşıma araçlarını kullananlar artık bozuk para ya da biletle uğraşmadan, cüzdanlarında bulunan Temassız Mastercard kredi ve banka kartlarını validatöre okutarak ödemelerini yapabiliyorlar. Böylece, kullanıcılar yoğun şehir yaşantısı içinde ulaşım kartlarına dolum yapmak için vakit harcamıyor, yetersiz bakiye kaygısı yaşamıyor, toplu taşıma ödemelerini hem pratik hem de güvenli şekilde yapabiliyorlar; kayıp ya da çalıntı durumunda para kaybetme riski taşımıyorlar. Bu sistemle ayrıca şehre dışarıdan gelenler şehirdeki kart sistemine yabancılık çekmeden ya da kısa süre için ek bir kart almaları gerekmeden ceplerindeki kartı ulaşımda kullanabiliyorlar.

Türkiye'de 2016 yılında başlatılan toplu taşımada "temassız banka ve kredi kartı uygulaması", artık yaklaşık 3,5 milyon kişinin toplu taşıma kullandığı başkent Ankara'da da kullanıma sunuluyor. Vatandaşa sunduğu avantajların yanı sıra, devlet kurumlarının tek bir sisteme yatırım yaparak daha verimli çalışmasına ve tasarruf etmesine olanak sağlayan bu yenilikçi uygulamanın Ankara tanıtımı 19 Aralık Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nda gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın ve davetli basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda uygulamanın kayıt dışı ekonomiyi küçültmesi, vergi kaybını engellemesi, nakdin tüm diğer maliyetlerini düşürmesi gibi ülke ekonomisine sunacağı diğer avantajlarına da değinildi.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü: "Türkiye'de akıllı şehirlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz."

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, "Mastercard olarak nakitsiz toplum hedefiyle çalışıyoruz, çünkü kayıtlı, kontrol edilebilir, herkese erişebilen dijital ödemeleri toplumsal refaha giden bir araç olarak görüyoruz. "Toplu Taşımada Temassız Mastercard" gibi yenilikçi, güvenli dijital ödeme teknolojilerimiz sayesinde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Bugün size tanıtımını yaptığımız toplu taşımada kart kullanımı projesi sayesinde artık hem Ankaralılar hem de Ankara'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, banka kartları veya kredi kartları ile toplu taşımaya binebilecekler. Ankara'da tüm dünyaya örnek olan bu uygulamayı kullanıma açabildiğimiz için Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkentin, bir dünya şehrine yaraşır uygulamaya dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Bugün tanıtımını yaptığımız uygulama ile vatandaşlarımızın kartlarını toplu taşımada kullanmasına imkan sağlıyoruz. Yani artık cebinizdeki kredi veya banka kartıyla Ankara'da toplu ulaşımdan faydalanabileceksiniz. Bu çalışmada emeği geçen tüm ekiplere huzurlarınızda teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu ise, Mastercard ile beraber yürüttüğümüz, Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hayata geçirdiğimiz, vatandaşların hayatında çok büyük kolaylık sağlayan bu projenin tüm Türkiye'ye yayılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. edilecek.