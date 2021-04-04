Akıllı Bina Otomasyonu Nedir ve Nasıl Çalışır?

ABB Dijital Satış Lideri Mehmet Karakaya, akıllı bina otomasyonunun ne olduğu ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi verdi.

İçinde bulunduğumuz ofis, ev, ticari binalar ve bunun gibi akıllı bina yapılarında kullanılan çeşitli cihazların, sensörlerin ve daha pek çok ekipmanın bulunduğunu söyledi. Binaların teknik kısmında ise ısıtma için kazanlar, altyapıda ise insanlara doğru soluma ve doğru ortam koşullarını sağlayan klima santralleri, cihazların çalışabilmesi için enerji veren elektrik dağıtım cihazları, sigorta, şalter ve pano gibi yapıların bulunduğunu söyledi. Karakaya, akıllı bina sisteminin, kameralı, kartlı geçiş sistemli, yüz tanıma teknolojisi ile güvenli bir ortam oluşturması ve doğru ısıtma ve soğutma ile doğru bir şekilde kondisyonlama yapılması gerektiğini anlattı.

Bütün sistemdeki verimlilik ve önceden yaşanabilecek herhangi bir problemin tespit edilmesini sağlamak için akıllı bina teknolojilerine ve entegre bina teknolojilerine ihtiyacımız olduğunu belirtti. Yapay zeka, nesnelerin internet destekli bulut tabanlı sistemlerden ve bu sistemlerden alınan veriyi analiz ederek faydalanabileceğimizi de sözlerine ekledi.