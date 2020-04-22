"Akıllı böcek" Sarıgöl'de tanıtıldı

Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifinde, tarım zararlılarına karşı ilaçsız mücadeleyi amaçlayan "akıllı böcek" uygulamaları konusunda konferans düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe korunarak açık havada düzenlenen konferansta, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Cem Özkan ile Yüksek Ziraat Mühendisi İsmail Atay konuşma yaptı.
Prof. Dr. Cem Özkan, tarım ilacı kalıntısının üzüm ihracatında en büyük sorunlardan birisi olduğunu belirtti.
"Akıllı böcek, akıllı çiftçi" projesiyle hedeflerinin tarım ilacı kalıntısına son vermek olduğunu aktaran Özkan, projeyle başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.
Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi ise projenin yüzde 100 yerli olduğuna dikkati çekti.