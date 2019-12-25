Akıllı cihazların siber güvenlik testleri İstanbul Üniversitesi-Cerrapaşa'da yapılacak - Son Dakika

Akıllı cihazların siber güvenlik testlerinin yapılması amacıyla İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'da kurulan Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi (ISTEC) açıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ortaklığında, Arçelik'in ve Elektronik Cihaz İmalatçıları Derneğinin (ECİD) iştirakleriyle üniversitenin Avcılar Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan merkez, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, törendeki konuşmasında, siber güvenliğin bugünün meselesi haline geldiğini söyledi.

Güvenliğin de güvenliğinden söz edilmeye başlandığına dikkati çeken Aydın, evlerde akıllı televizyonlar, buzdolapları, fırınlar, kendiliğinden çalışan klimalar ve uzaktan kumanda edilebilen birçok aygıt olduğunu, bunların insanların hayatını kontrol eder hale geldiğini aktardı.

Prof. Dr. Aydın, Türkiye'de ilk siber güvenlik ana bilim dalını kurduklarını belirterek, özel sektöre ve kamuya hizmet veren, teknoloji üreten ve geliştiren çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları çalışma kapsamında düzenledikleri siber güvenlik yarışmasıyla lise ve ortaokul öğrencilerinin siber güvenliğe çok ilgili olduklarını gördüklerini ifade eden Aydın, "Türkiye'de siber güvenlik lisesinin açılması için çalışmalara başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde siber güvenlik lisesinin gerek müfredatında gerekse öğrencilerin yetişmesinde üniversitemiz etkili olacaktır. Bu açılan merkezin de kamu ve özel kuruluşlara faydalı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Gizlilik anlaşmaları çerçevesinde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz"

ISTEC Proje Yürütücüsü ve Mühendislik Fakültesi Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın da nesnelerin interneti ekosistemi ve akıllı teknolojilerin hayatın her alanında yeni ürün ve hizmetlerle aktif rol oynamaya başladığını söyledi.

Kısıtlı bellek, pil ve işlem gücü gibi kısıtlı kaynaklarla geliştirilen bu cihazların saldırganların birincil hedefi olduğunu vurgulayan Aydın, dünyadaki birçok hükümetin siber güvenlik, e-mahremiyet, e-gizlilik, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması konusunda yasal düzenlemeler hazırladıklarını kaydetti.

Güvenlik ve gizlilik konusunda yaşanan ihlallerin medyaya hatta hayata yansımasının büyük endişe yarattığını ifade eden Aydın, şunları aktardı:

"Akıllı cihazlarda olası güvenlik riskleri konusunda üreticilerimiz tüm dünyada yeni kurallarla karşı karşıyadır. Nesnelerin interneti ekosistemi için ürün testlerini gerçekleştirebilen bir merkez kurduk. Merkezimizde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerimizle birlikte gizlilik anlaşmaları çerçevesinde çalışmalarımızı titizlikle yürütmekteyiz."

"Bilgi güvenliği noktasında önemli avantajlar sağlayacak"

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ali Görçin ise yaklaşık 25 yıldır bilgi güvenliği konusunda öncelikli olarak askeri taraftan birtakım testler yürüttüklerini belirtti.

Merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Görçin, "Bilgi toplamak için çiplerin çok daha küçülerek farklı sistemlere girmesini sağlayan 'IoT' denilen bilgi toplama sistemleri, yapay zeka ve kuantum teknolojileriyle birlikte yeni bir çağa gireceğiz. Bu merkezin böyle bir çağa girerken kurulmuş olması bizler için bilgi güvenliği noktasında önemli birtakım avantajlar sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin de nesnelerin interneti ekosistemi ve siber güvenlik alanlarında gerek Ar-Ge gerekse de yetişmiş uzman personel açısından bir ihtiyaç olduğunu gördüklerini, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla merkezi açtıklarını anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ali Görçin, Biznet Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu ve Crypttech Genel Müdürü Alperen Yılmaz ile merkezin çalışmalarına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Daha sonra ISTEC'in bulunduğu Mühendislik Fakültesi B Blok'a geçen katılımcılar, merkezin açılış kurdelesini kesti.

Akıllı cihazların kullanıcıya güvenle ulaşması sağlanacak

Akıllı cihazları uçtan uca siber güvenlik test ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütüleceği merkezde, Arçelik, Vestel, Procenne, Kobil gibi firmaların ürünlerinin son kullanıcıya güvenle ulaşması sağlanacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı, TRtest, TÜBİTAK BİLGEM gibi kamu kurumları ve özel firmalarla yapılan çözüm ortaklıkları ile ISTEC, dünya çapında bir merkez olma yolunda destekleniyor.