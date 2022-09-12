Video: Çin'in Güneybatısındaki Chongqing Belediyesi Akıllı Drone Sektörünü Geliştirmek İçin Çabalıyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Güneybatısındaki Chongqing Belediyesi Akıllı Drone Sektörünü Geliştirmek İçin Çabalıyor

12.09.2022 09:19
Video: Çin'in Güneybatısındaki Chongqing Belediyesi Akıllı Drone Sektörünü Geliştirmek İçin Çabalıyor

Akıllı drone'ların lojistik, ulaştırma ve diğer alanlarda artan önemde bir rol oynamasıyla birlikte Çin'deki şehirler de hızla büyüyen drone sektörünü geliştirmek için inovatif yollar keşfetmek için çaba harcıyor.

Akıllı drone'ların lojistik, ulaştırma ve diğer alanlarda artan önemde bir rol oynamasıyla birlikte Çin'deki şehirler de hızla büyüyen drone sektörünü geliştirmek için inovatif yollar keşfetmek için çaba harcıyor.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde kısa süre önce insansız sivil havacılık uygulamalarına yönelik bir pilot bölge kuruldu.

Pilot bölgede, Chongqing Eflytechnology tarafından üretilen E25 drone test ediliyor. Tek seferde dört saate kadar uçabilen drone'un maksimum hızı saatte 110 kilometre olacak şekilde tasarlandı.

ZHENG WEİ, Eflytechnology Genel Müdürü:

"Drone'lar genellikle güvenlik hizmetleri, orman yangınlarının önlenmesi ve nehir devriyesi gibi zorlu veya tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Drone'larımız Chongqing'deki son orman yangını sırasında yangını gözlemlemek için sahadaydı. Drone'larımız geçen yıl da Yunnan'da bir sınır devriye görevine katıldılar."

Chongqing, drone'ların lojistikteki kullanımını keşfetme, alçak irtifa akıllı ulaşım platformu kurma ve akıllı drone endüstrisinin gelişimini teşvik etme fırsatını değerlendiriyor.

ZHAN XİANGDONG, Chongqing Liangjiang Havacılık ve Hava Uzay Endüstrisi Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı:

"Chongqing karmaşık bir araziye sahip. İnsansız hava araçları, dağlık alanlarımızda yetişen katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin şehirlere zamanında ulaştırılmasında rol oynayabilir."

Chongqing, bir sonraki adımda işletmelerin akıllı drone'lara yönelik daha fazla uygulama senaryosu içeren, birden fazla kategoriyi kapsayan işler gerçekleştirmelerini destekleyecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Güneybatısındaki Chongqing Belediyesi Akıllı Drone Sektörünü Geliştirmek İçin Çabalıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Güneybatısındaki Chongqing Belediyesi Akıllı Drone Sektörünü Geliştirmek İçin Çabalıyor - Son Dakika
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