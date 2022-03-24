Akıllı" Eldivenler Ameliyatları En Güvenli Ellere Bırakmayı Vadediyor - Son Dakika
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Akıllı" Eldivenler Ameliyatları En Güvenli Ellere Bırakmayı Vadediyor

24.03.2022 16:48
Akıllı" Eldivenler Ameliyatları En Güvenli Ellere Bırakmayı Vadediyor

SİDNEY, 24 Mart (Xinhua) — Batı Sidney Üniversitesi (WSU) MARCS Beyin, 'nden biyomedikal mühendisi Gough Lui Perşembe günü Xinhua'ya, esnek ve göze batmayan eldivenlerin deneyimli cerrahların usta, hızlı ve kontrollü el hareketlerini kaydetmek için hassas elektronik cihazlar içerdiğini söyledi. Daha sonra bu eldivenler pratisyenler tarafından giyildiğinde, öğrencilerin el hareketlerinin öğretmenlerinden nerelerde farklılık gösterdiğini görmek üzere […]

SİDNEY, 24 Mart (Xinhua) — Batı Sidney Üniversitesi (WSU) MARCS Beyin, 'nden biyomedikal mühendisi Gough Lui Perşembe günü Xinhua'ya, esnek ve göze batmayan eldivenlerin deneyimli cerrahların usta, hızlı ve kontrollü el hareketlerini kaydetmek için hassas elektronik cihazlar içerdiğini söyledi. Daha sonra bu eldivenler pratisyenler tarafından giyildiğinde, öğrencilerin el hareketlerinin öğretmenlerinden nerelerde farklılık gösterdiğini görmek üzere en küçük sapmalar da dahil bir ekrana aktarılan hareket verilerini topluyor.

Eldivenlerin ardındaki motivasyon, yaklaşık dört yıl önce Lui ile ülkenin en tanınmış cerrahlarından ve eğitimcilerinden biri olan WSU Vakfı Cerrahi Profesörü ve Klinik Dekanı Les Bokey arasında geçen bir sohbet oldu. Lui ve Bokey, kameralarla laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi gibi modern tekniklerin üstesinden gelmek için cerrahinin sürekli gelişen bir beceri yelpazesi gerektirdiğini fark etti, ancak öğretim yöntemleri buna ayak uyduramıyordu. Eğitim genellikle, bir ameliyat sırasında yorumlarda bulunmak ve tavsiye vermek için öğrencinin omzunun üzerinden bakan eğitici cerrahın nesillerdir saygı duyulan değişmez bir geleneği olarak kalmıştı.

Lui, "Cerrah genellikle 'bu çok iyi değildi' diyebilir, ancak neyin yanlış olduğunu somut olarak açıkça ifade edemez. Bir beceriye hakim olmaya çalışırken bu çok sinir bozucudur" dedi. Lui, son zamanlardaki eğitim ilerlemelerinden birinin cerrahi simülatörler olduğunu, ancak bu ayrıntılı cihazların "çok pahalı" olduğunu ve hastanede eğitim alan cerrahlar için her zaman erişilebilir olmadığını belirtti. Buna karşılık Lui, eldivenlerin sonunda bir akıllı telefon uygulamasıyla birleştirileceğini umuyor, böylece kursiyerler 300 Avustralya doları (yaklaşık 225 ABD doları) gibi düşük bir ücretle evde ödevlerini yapabilecek. Şimdiye kadar prototip eldivenler, Sidney'in batısında yer alan Liverpool Hastanesi'ndeki eğitim alan cerrahlar ile öğretmenleri arasında yoğun ilgi topladı.

Bu arada, mükemmel eldiveni yaratma çalışmaları devam ediyor. Lui ve ekibi için bir sonraki aşama, eldivenlerin sorunsuz bir şekilde rehberlik etmesinin en iyi yolunu bulmak olacak, çünkü ekran görselleştirmeleri, zor vazifelere konsantre olan öğrenciler için dikkat dağıtıcı olabilir. Lui, alternatifler arasında parmak uçlarına bir sinyal gitmesi ya da bir tür sesli geri bildirim gibi "dokunsal" geri bildirimler bulunduğunu söyledi. Biyomedikal mühendisi, eldivenler için bariz bir tutkusu olmasına rağmen pratisyenlerin eldivenlere aşırı bağımlı hale gelmesini istemediğini de hemen belirtiyor.

"Aslında, insanın sorgulaması her zaman tek başına bilgisayar geri bildiriminden daha iyidir" diyen Lui, "Bunun, eğitmenlerin yerine geçmeyeceğini, ancak tavsiye verme yeteneklerini artıracağını" söyledi. Eldiven prototiplerinin denemeleri Liverpool Hastanesi'nde devam ediyor ve daha rafine versiyonların pilot denemesi de bu yıl içinde yapılacak. Bu arada Lui için, eldivenlerin öngörülemeyen kullanımları olabileceğini keşfetmek de hoş bir sürpriz olmuş. Lui, "Müzisyenlerden, bu eldivenlerin insanların daha yetenekli sanatçılar olmalarına yardımcı olup olmayacağını soran talepler aldık. Eldivenler umduğumuzdan daha geniş bir etkiye sahip olabilir" dedi.

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Liverpool, Sydney, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Akıllı' Eldivenler Ameliyatları En Güvenli Ellere Bırakmayı Vadediyor - Son Dakika


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