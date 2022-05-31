'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER - Son Dakika
Üye Girişi

'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER

31.05.2022 11:45

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 'Akıllı Ev Sistemleri Laboratuvarı' ile öğrencilere akıllı ev sistemlerini kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 'Akıllı Ev Sistemleri Laboratuvarı' ile öğrencilere akıllı ev sistemlerini kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Elektrik ve elektronik bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından bir evin minyatürü şeklinde oluşturulan ve Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tasarım tescili alınan sistem, cep telefonu ile verilen sesli komutları algılayarak çalışıyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Akıllı Ev Sistemleri Laboratuvarı kuruldu. Kurulan laboratuvar ile öğrencilere akıllı ev sistemlerini kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Elektrik ve elektronik bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan laboratuvarda uygulamalı mesleki eğitim yapacak olan öğrencilerin, teorik ve uygulama becerilerini birlikte kazanmaları hedefleniyor. Sınıf da 6 deney seti bir ev tesisatının minyatürü şeklinde oluşturuldu. Sistem, cep telefonu üzerinden verilen 'Perdeleri aç, perdeleri kapa', 'mutfak ışığını aç, mutfağın ışığını kapat', 'Klimayı aç, klimayı kapat', 'Kapıyı aç, kapıyı kilitle' gibi birçok farklı talimatı algılayarak yerine getiriyor.

Okulun Elektrik ve Elektronik bölümü öğretmeni Canan Çatak, "Bir ev tesisatında bulunması gereken her şey, bir deney setimizde mevcut. Tüm deney setlerimizde aydınlatma, perde panjuru, prizler, klima ve kapı otomatiği tesisatları yer alıyor. Kontrolleri de yine buradaki anahtarlarımızdan yapabiliyoruz. Aynı şekilde cep telefonlarımıza kurduğumuz uygulamadan da bu tesisatın kontrollerini sağlayabiliyoruz. Bu sistemin en önemli özelliği ise kontrollerin sesli komutlarla da sağlanabiliyor olması. Dünyanın neresinde olursak olalım, sesli komutlarla sınıfımızı kontrol edebiliyoruz. Aynı şey bu tesisata sahip evlerimiz için de geçerli. Örneğin sınıfımız için 'ders başladı' komutunu verdiğimizde ışıklarımız yanıyor, perdelerimiz açılıyor ve deney setlerimiz aktif hale geliyor. Ders bitti dediğimizde de bunların tam tersi oluyor. Aynı şekilde bu komutları evimiz için de verebiliriz" dedi.

'LABORATUVARIMIZI KENDİMİZ OLUŞTURDUK'

Okulun müdür yardımcısı Ali Kemal Sataner ise, "Okulumuzda Akıllı Ev Sistemleri Laboratuvarı kurulum süreci bundan 5 yıl öncesine dayanıyor. Ulusal ajans destekli olarak bu projeyi gerçekleştirdik. İngiltere, Almanya ve Avusturalya'da 25 öğrencimize bu konuda staj yaptırdık. Oradaki incelemeler neticesinde ülkemize döndüğümüzde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na (OKA) bu laboratuvarın kurulumu ile ilgili hibe başvuruşunda bulunduk. Bize özgü olan laboratuvarımızı okulumuz öğretmen ve öğrencileri ile kurduk. Akıllı ev sistemi yaygınlaştı. Bu konuda teknik elaman yok. Biz bu proje ile teknik eleman yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimize burada eğitimler veriyoruz. Biz bu yapmış olduğumuz ürünün tescil için başvurduk ve patentini aldık. Laboratuvar kurulması için şu an diğer illerden, okullardan talep var. Ayrıca biz inşaat alanlarında kurulması için de destek veriyoruz. Ortalama bir ev için sistem 300 bin liraya mal oluyor" diye konuştu.

'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER
'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER
'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER
'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER
'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER
'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER
'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER
'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER
'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Anadolu OSB Başkanı Tuncay: 'Ara elemandan çok aranan eleman yetiştirmeye çalışıyoruz' Anadolu OSB Başkanı Tuncay: 'Ara elemandan çok aranan eleman yetiştirmeye çalışıyoruz' Ehliyet sınavına kamera ve ses sistemi ile giren kişi yakalandı Ehliyet sınavına kamera ve ses sistemi ile giren kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER - Son Dakika


Son Dakika
13:01 İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:11:46. #1.13#
SON DAKİKA: 'AKILLI EV SİSTEMLERİ LABORATUVARI' İLE TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRECEKLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement