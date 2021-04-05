Akıllı ev sistemlerinde robot süpürge satışlarında %80 artış - Son Dakika

Teknolojik gelişmeler akıllı ev cihazlarının kullanımının yaygınlaşmasını sağlarken, bu teknolojiyi evlerinden kullananların sayısı da artmaya devam ediyor. Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce teknoloji ürünü sunan bir e-ticaret platformu olan İncehesap.com tarafından açıklanan verilere göre; 2021'in ilk 2 ayında, akıllı ev güvenlik kameralarının satışı geçen yıla kıyasla 4 kat artarken, en çok tercih edilen akıllı ev cihazlarından biri olan robot süpürge satışları ise 2019'a kıyasla %80 artış gösterdi.

Son dönemde sıkça duyduğumuz "akıllı ev" kavramı gelişimini sürdürmekte. İnternet üzerinden, sensör ya da farklı bir bağlantı yöntemiyle birbirine bağlanan cihazların oluşturduğu ekosistem olarak tanımlanan "akıllı ev sistemleri", uzaktan erişilerek yönetilebildiği gibi belirli bir otomasyona bağlı kalarak kendiliğinden de çalışarak gündelik hayattaki konforumuzu artırıyor.

Özellikle, nesnelerin interneti kavramının gelişimi ve bu özellikteki cihazların hayatın her alanında kullanılmaya başlaması "evlerimizi de akıllandırdı". Cihazların ya da objelerin; yazılım, sensör ya da farklı bağlantı yöntemleriyle birbirine bağlanarak haberleşmesi ve bu cihazların veri alışverişi yaparak verilen komutu yerine getirmesini sağlayan "nesnelerin interneti" teknolojisi kısa sürede evlerimize girdi.

Global akıllı ev pazarı büyüyor

Yapılan araştırmalara göre; global akıllı ev pazarının 2022 yılına kadar 53,45 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.* En çok tercih edilen akıllı ev ürünlerinden biri olan robot süpürgeler ise tüm dünya genelinde satışlarını artırmayı sürdürüyor. 2018'de global robot süpürge pazarı 1,84 milyar dolar değerindeyken; bu piyasa değerinin 2025 yılına kadar 4,98 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Akıllı ev sistemleriyle yapılabilecekler nerdeyse sınırsız.Bu sistemlerle; oturma odasına takılan akıllı ampülün verilen komuta bağlı olarak günün belirli saatlerinde, belirlenen renk sıcaklığına bağlı olarak çalışmasını sağlamaktan, eve yerleştirilen güvenlik kamerasında yer alan hareket sensörü yardımıyla, evde olağandışı gerçekleşen hareketliliklerden anında haberdar olunmasına dek birçok dijital senaryo oluşturmak mümkün.

Robot süpürge satışlarında %80 artış

Akıllı ev sistemlerine olan talebin artmaya sürdürmesi bu ürün gamında yer alan akıllı cihazların satışına da yansımayı sürdürüyor. İncehesap.com verilerine göre; 2021'in ilk 2 ayında, akıllı ev güvenlik kameralarının satışı geçen yıla kıyasla 4 kat artarken en çok tercih edilen akıllı ev cihazları arasında yer alan robot süpürge satışları ise 2019'a kıyasla %80 artış gösterdi.2020'de robot süpürge ürün sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı bir önceki yıla oranla 4.3 kat artarken, verilere göre 2020'de akıllı ev kamerası ürün sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısında ise 9 kat artış yaşandığı görülüyor.