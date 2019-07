"Akıllı ev yerine sağlıklı ev tercih edin"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Terzi, modern evlerde teknolojik cihazların oluşturduğu elektromanyetik alanın beyin sağlığına zarar verdiğini ifade ederek, "Artık akıllı evde değil de sağlıklı ev modelinde yaşayın." dedi.

Terzi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 22 Temmuz Dünya Beyin Günü dolayısıyla düzenlenen eğitim toplantısına katıldı.

Bu yılın ana temasının Nöroloji Federasyonu ve Dünya Baş Ağrısı Cemiyetince "migren" olarak belinlendiğini ifade eden Terzi, amaçlarının bu alanda toplumda farkındalığı arttırmak olduğunu dile getirdi.

Terzi, insanların hastalıklarıyla ilgili internetten yaptıkları araştırmada bilgi kirliliğine maruz kalabildiğini ifade ederek, "İnternete girdiğinizde aslında amacına uymayan yanlış bilgiler var. Bazıları çare bulmuşlar 'Kapari karpuzu migrene iyi gelir' diyor. Öbürü diyor ki 'Hacamat yaptığın zaman her şey ortadan kalkar, şu suyu kullansan iyi gelir' diyor. Toplumun bilinçlenmesini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Migren tanısının, hastanın şikayetlerinin dinlenerek konulabileceğini aktaran Terzi, insanların kendi vücutlarını tanıyarak ağrılarını tetikleyici davranışlardan uzak durması gerektiğini belirtti.

Migren ağrılarını tetikleyen birçok durumun olabildiğini anlatan Prof. Dr. Murat Terzi, şöyle devam etti:

"Aç kalmak, susuz kalmak, yorgunluk, stres gibi durumlar baş ağrısını tetikleyebiliyor. Bir de besinler var. Kişi, 'Ben beyaz peynir yediğimde başım ağrıyor' diyebilir. Buna benzer besin ögelerinin de ilişkili olduğunu biliyoruz ama migrende bir diyet yok. Migren hastası kendisine dokunduğunu düşündüğü herhangi bir şeyi yememeli. Bunun dışında uyku düzeni önemli. Eğir siz uykunuzdaki düzeni bozarsanız beyin buna tepki gösterir. Su tüketimi de önemli. Bir yetişkin günde 2 litre su içmeli. Su ile tedavi ettiğimiz hasta var. Bu ve buna benzer şeyleri önemsemeden isterseniz bir çuval ilaç için hiçbir faydası yok."

Terzi, çevresel faktörlerin de ağrıyı tetiklediğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Uçak yolculuğu, otobüs yolculuğu bir yerden bir yere gitmek de baş ağrısını tetikleyebilir. Çevresel ısı ve nem farkı da ağrıyı tetikleyebilir. Işık, ses ve koku da önemli. Bize geliyor hastalar, 'Hocam ben sabahları baş ağrısıyla uyanıyorum, ben kendimi yorgun hissediyorum, yorgunluktan kurtulamıyorum' diyor. Baktığımızda insanlar akıllı ev diye bir evde yaşıyorlar. Oturduğu yerden cep telefonuyla televizyonu açıyor, perdeyi uzaktan kumandayla açıyor, lamba uzaktan kumandayla açılıp kapatılıyor. Bunlara bir, iki trilyon para veriliyor. Bunlara kablosuz internet bağlantısı yapılıyor. İnsanlar, cep telefonu başucunda uyuyor. Böyle bir evde her akşam siz bir mikrodalga fırının içinde uyuyorsunuz. Hasta diyor ki 'Hocam geçen hafta dağa gitmiştim, köye gitmiştim orada çok iyiydim, yorgunluk hissetmedim sabah çok iyi uyandım.' İşte siz her gün böyle bir mikrodalga fırının içinde uyursanız sabah dinç kalkmak veya yorgun olmamak mümkün değil. Biz diyoruz ki insanlara, bunlardan uzak durun. Elektromanyetik alandan uzak durun, cep telefonunda kulaklık kullanın, uyurken telefon başka bir odada olsun. Siz artık akıllı evde değil de sağlıklı ev modelinde yaşayın. Amerika'da şimdi öyle oluyor. Evde gece bütün şalterler indiriliyor sadece buzdolabı çalışıyor. İnsanlar tamamen elektromanyetik alanın dışında uyuyorlar."

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkan ise migrenin dünyada en yaygın beyin hastalığı olduğunu belirtti.

Baş ağrılarının birçok nedeni olduğunu ifade eden Özkan, 290 tip baş ağrısı olduğunu migrenin ise 27 alt başlığa ayrılabildiğini aktardı.

Ağrının vücutta uyarı verici bir sinyal olduğunu, ağrılı olan bölgede sıkıntıyı anlattığını belirten Özkan, "Migren hayatı tehdit eden bir hastalık değil ama Dünya Sağlık Teşkilatı, acil önlem alınması gereken 10 hastalık içine alıyor. Bu düşünceyle Dünya Beyin Günü'nü migrene atfettiler. Bunla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. " diye konuştu.

Özkan, insanların bilinçlenmesi ve migreni tetikleyen konulardan uzak durulması durumunda migrenin korkulu bir hastalık olmaktan çıkacağını söyledi.

OMÜ Sinir Bilimleri Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan da beyin ve yapısı ile beyinde görülen hastalıklar konusunda sunum yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

