Akıllı hız yardımı tüm araçlarda zorunlu olacak! İşte tarih - Son Dakika
Üye Girişi

Akıllı hız yardımı tüm araçlarda zorunlu olacak! İşte tarih

19.07.2022 15:00
Akıllı hız yardımı tüm araçlarda zorunlu olacak! İşte tarih

Araçların hızını kontrol etmeye yarayan bir teknoloji olan akıllı hız yardımı, Avrupa pazarında yeni arabalar için zorunluluk haline geldi.

Araçların hızını kontrol etmeye yarayan bir teknoloji olan akıllı hız yardımı (Intelligent Speed Assistance – ISA), Avrupa pazarında Temmuz 2024'ten itibaren satılan tüm yeni araçlar için zorunlu kılınacak. Sistem sürücüyü hız limitleri konusunda uyarmanın yanı sıra aracın hızını da kontrol edebilecek.

Bu sistemin zorunlu kılınmasıyla araçların siber risklerden korunması da öne çıkacak. Konuyla ilgili açıklama yapan KasperskyOS İş Birimi Küresel İşbirlikleri Yöneticisi Evgeniya Ponomareva bu sistem sayesinde siber güvenliğin otomotiv endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline geleceğini belirtiyor.

Akıllı hız yardımı 2024'te zorunlu olacak

Tesla'da yakın zamanda bulunan güvenlik açığı dahil olmak üzere bağlantılı araçların siber güvenliği üzerine yapılan araştırmalar, saldırganlar ve araştırmacılar tarafından keşfedilmeye devam ediyor.

Akıllı hız yardımı tüm araçlarda zorunlu olacak! İşte tarih

ISA'yı etkileyen güvenlik riskleri, aracın dışındaki harici sistemlere, örneğin verileri hız sınırlarına göre yükleyen harici bir buluta veya aracın diğer herhangi bir elektronik kontrol ünitesine bağlı olması durumunda ortaya çıkıyor.

Saldırganlar elektrik/elektronik (E/E) mimarisine bağlı olarak, sistemlere harici iletişim kanalları aracılığıyla veya bir genel ağa bağlı diğer elektronik kontrol birimlerindeki güvenlik açıkları zincirini kullanarak erişebiliyor.

Xiaomi'nin ilk otomobilinin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

KasperskyOS İş Birimi Küresel İşbirlikleri Yöneticisi Evgeniya Ponomareva şu ifadeleri kullandı;

"Neyse ki, bu sistemlerin siber güvenlik göz önünde bulundurularak geliştirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. ISA, hem yazılım düzeyinde işlevsel güvenliği düzenleyen ISO 262626'nın gereksinimlerine, hem de UNECE düzenlemeleri UN R155, R156 ve ISO21434 dahil olmak üzere zorunlu sertifikasyona dayalı siber güvenliğe dair genel otomotiv endüstrisi standartlarına uygun biçimde kurgulanıyor.

Sistemin risk değerlendirmesi de bu gerekliliklere göre yapılmalı ve araç sistemleri tasarımdan itibaren güvenli olmalıdır. Yani güvenlik mekanizmaları geliştirme aşamasında uygulanmalıdır. Haziran 2024'ten itibaren AB'de siber güvenlik sertifikası olmayan yeni araçların satışı yasaklanacak.

Bu da siber güvenliği otomotiv endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline getirecek. Elektronik ünitelerin geliştirilmesine yönelik özel bir güvenlik platformu, otomobil üreticilerinin gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olabilir."

YORUMLAR
500
ESTÜ takımları, TEKNOFEST'e hazır ESTÜ takımları, TEKNOFEST'e hazır Afyonkarahisar'dan Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 2 milyon araç geçti Afyonkarahisar'dan Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 2 milyon araç geçti
Kaynak: Shiftdelete

Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akıllı hız yardımı tüm araçlarda zorunlu olacak! İşte tarih - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:28:38. #1.11#
SON DAKİKA: Akıllı hız yardımı tüm araçlarda zorunlu olacak! İşte tarih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement