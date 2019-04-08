Akıllı İlaç Kullanımı Semineri Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi (Cü) tarafından "Akıllı İlaç Kullanımı" semineri düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi (Cü) tarafından "Akıllı İlaç Kullanımı" semineri düzenlendi.



CÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi'nde Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Rukiye Durak tarafından "Akılcı İlaç Kullanımı" semineri verildi.



Durak seminerde, reçeteli ilaç kullanmanın önemi, gereksiz ilaç kullanmanın zararları, ilaçların vücutta yaptığı önemli etkileşimler konularında bilgi verdi.



Durak, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

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