Akıllı İmalat ve Hizmet Sistemleri sempozyumda ele alındı

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından Uluslararası Zeki İmalat ve Hizmet Sistemleri Sempozyumu düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumda, 'Endüstri 4.0/ 5.0: Gelecek Çağda Geleceğin Zihinleri ve Gelecek Toplum' teması belirlendi. Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda imalat, üretim süreçleri, sağlık sistemleri mühendisliği, savunma sanayi, savunma stratejisi araştırma ve geliştirme, enerji yönetimi, lojistik ve taşımacılık sistemleri, dijital dönüşüm ile veri bilimi konularında paneller düzenlendi.



Sempozyumda ev sahipliği yapmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Günümüzde yoğun bir şekilde kamu ve özel işletmelerin gündemini meşgul etmekte olan Endüstri 4.0 ve 5.0 konusunu temel almış bu sempozyuma, Sakarya Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Sakarya önemli bir sanayi şehri, teknoloji ve sanayide yaşanan tüm gelişmeler bu bölgede hayat buluyor. Bu gelişmeler nazarında bizde buna ayak uydurup eğitim müfredatımızda güncellemelere gittik" dedi.



Türk bilim insanlarının gelişmesi ve uluslararasılaşması için bütün disiplinleri ele alan bu tür sempozyumların düzenlenmesi çok önemli olduğunu vurgulayan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, "İnsanoğlu, hayallerini teknolojiye dönüştürmesi yolunda devam ediyor. Şu an bile hayal edemediğimiz muazzam düşünceler var. İnsanoğlu öyle bir dünya tasarlıyor ki bütün hizmetlerimizi robotlar yapacak. Örneğin Mars'a çok kısa sürede gidecek cihazlar tasarlıyor. Türkiye'nin modern teknolojide yerini alması konusunda, Türk bilim insanlarının gelişmesi ve uluslararasılaşması için bütün disiplinleri ele alan bu tür sempozyumların düzenlenmesi çok önemli. Sempozyuma ev sahipliği etmek bizim için onur kaynağı. Üretim, yönetim, savunma sanayi gibi alanlarda özellikle akıllı şehirler konularının katılımcılara önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum. Tüm katılımcıları ve düzenleyenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.



Bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurulmazsa yapılan çalışmaların fayda sağlamayacağını vurgulayan Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurmazsak, yaptığımız çalışmaların faydaya dönüşmeyeceğini söylemek istiyorum. Bilim üretmeden teknoloji üretemeyiz. Bundan dolayı en önemli görev bilim insanlarımıza düşüyor. Yüksek teknolojili ürünleri üretmemiz için bunları yapmamız çok önemli bir nokta. Dünyada bütün ülkeler kendi sanayi devrimlerini gerçekleştirildi. Almanya, Amerika veya Belçika, herkes kendi modellerinde sanayi devrimi gerçekleştirdi. Bizde kendi yolumuzda ilerlemeliyiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA