Akıllı İnsanların Yapmadığı Şeyler
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:20 Kaynak: Youtube
23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
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Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor