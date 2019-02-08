Son Dakika Haberleri: Akıllı İnsülin, Şeker Hastalarını İğneden Kurtaracak

Akıllı İnsülin, Şeker Hastalarını İğneden Kurtaracak

1 saat önce

Dünya üzerinde milyonlarca şeker hastası artık yüksek teknolojili akıllı ilaç sayesinde kendilerine insülin iğnesi yapmaktan kurtulabilecek.

Akıllı İnsülin, Şeker Hastalarını İğneden Kurtaracak, System.String[]
Dünya üzerinde milyonlarca şeker hastası artık yüksek teknolojili akıllı ilaç sayesinde kendilerine insülin iğnesi yapmaktan kurtulabilecek.

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT)'deki araştırmacıların geliştirdiği yeni akıllı kapsül, hastanın karnından düzenli olarak insülin enjekte edebiliyor.

Techcrunch.com haber sitesinin haberine göre, MIT'deki araştırmacılar, leopar kaplumbağa şeklinde ucunda çok küçük iğne bulunan kapsüller geliştirdi. Bu kapsüller, hastanın karnında sürekli dik vaziyette durabiliyor. Kapsüllerin içinde, şeker hastalarının kendilerine enjekte ettiği insülin ilacı miktarı kadar dondurulmuş insülin yer alıyor. Ortalama her saat kapsül içindeki sıkıştırılmış insülin vücuda yayılıyor. Hasta bunu hissetmiyor ve iğne boşaltım sisteminden atılabiliyor.

SOMA ( self-orienting millimeter-scale applicator) adı verilen akıllı insülinlerin domuzlar üzerinde başarıyla denendiği ifade edildi.

 Ancak bu tedavi biçiminin eczanelerde ne zaman yer alacağı hakkında bilgi verilmedi. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:40 Kaynak: DHA

Dünya
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