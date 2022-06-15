"Akıllı Kavşak" uygulamasıyla ışıkta bekleme süresi yüzde 30 azalıyor - Son Dakika
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"Akıllı Kavşak" uygulamasıyla ışıkta bekleme süresi yüzde 30 azalıyor

15.06.2022 11:15

Konya Büyükşehir Belediyesinin trafikte akıllı trafik sinyalizasyon uygulamaları, ışıkta bekleme süresini azaltırken karbon salınımını da düşürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin trafikte akıllı trafik sinyalizasyon uygulamaları, ışıkta bekleme süresini azaltırken karbon salınımını da düşürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Konya'yı teknoloji üssü haline getirmek için çok sayıda çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Kentte yaşamı kolaylaştıran akıllı şehircilik uygulamalarının diğer kentlere de örnek olduğuna dikkati çeken Altay, bu kapsamda ASELSAN iş birliğinde planlama yaptıklarını anımsattı.

Altay, uygulamaya aldıkları hizmetlerin iş yükünü azalttığını, hayatı kolaylaştırdığını belirterek, "KOSKİ Mobil Uygulaması'nı hayata geçirerek vatandaşlarımızın gerek mobil gerekse online sistem üzerinden, hizmet noktasına gelmeden uzaktan hizmet almalarını sağladık. Su kayıpları kontrolü çalışmaları kapsamında 'Akıllı Şehirler-Akıllı Şebekeler' konseptimize uygun olarak şehrimizdeki tüm altyapılarımızı akıllı bir sistem haline dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Trafikte yoğunluğu azaltmak için teknolojiden yararlanılıyor

Merkezi Trafik İşletim Sistemi (METİS) ile tüm trafiği tek bir çatı altında yönettiklerine değinen Altay, veriye dayalı anlık bilgilendirme yapan bu sistemle yoğunluğun azaltıldığını vurguladı.

Altay, Trafik Kontrol Merkezi ile trafik ağındaki tüm mevcut sistemleri uzaktan kumanda ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Merkezi Trafik İşletim Sistemi'ne entegre olan 154 uzaktan yönetilebilen kavşağımızın 69'u akıllı kavşak olarak hizmet veriyor. Sinyalize kavşaklarda araç sayılarına bağlı olarak ışık sürelerinin optimize edilmesini sağlıyoruz. Her yöndeki kameralarımız vasıtalarıyla trafiğe göre günün belirli saatlerinde ışıkların süreleri otomatik ayarlanıyor. Böylece Konya'da kavşaklarda bekleme süresini yüzde 30 oranında azalttık."

Akıllı kavşak sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Altay, "Hem vatandaşlarımızın trafikte geçirdiği sürenin hem de karbon emisyonunu azaltılması için önemli bir proje. Tüm alanlarda akıllı şehircilik uygulamalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kavşaklarda karbon emisyonu yüzde 30 azaldı

İklim değişikliğinin dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Altay, "Karbon emisyonunun yıllar geçtikçe artması iklim değişikliğinin nedenlerinden biri. Buna neden olan trafikteki taşıtların geçirdiği süreyi azaltmakla ilgili de çabalar sarf ediyoruz. Akıllı kavşak uygulamasıyla buralarda taşıtların ışıkta kalma süresini düşürdüğü için karbon emisyonu da doğal olarak yüzde 30 azalmış oldu. Bu uygulamayla çevreye ciddi bir katkı sunmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıllı Kavşak uygulamasıyla ışıkta bekleme süresi yüzde 30 azalıyor
Akıllı Kavşak uygulamasıyla ışıkta bekleme süresi yüzde 30 azalıyor
Akıllı Kavşak uygulamasıyla ışıkta bekleme süresi yüzde 30 azalıyor
Akıllı Kavşak uygulamasıyla ışıkta bekleme süresi yüzde 30 azalıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 'Akıllı Kavşak' uygulamasıyla ışıkta bekleme süresi yüzde 30 azalıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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