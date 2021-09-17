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Son dakika haber... Varank: "Kamu olarak esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında rekabet gücümüzü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceğimizi görüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber... Varank: "Kamu olarak esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında rekabet gücümüzü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceğimizi görüyoruz"

17.09.2021 18:56

Gelen son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız."

Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa'nın Ortaklaşa Kurduğu 'Akıllı KOBİ Platformu' Tanıtım Toplantısı'na video konferansla katıldı.

Buradaki konuşmasında Varank, "Çağın dinamikleri, toplumsal veya ekonomik bir dijital dönüşüme yolculuğunu hepimize zorunlu kılıyor." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüsün, (Kovid-19) hızlandırıcı etkisiyle çalışma biçimlerinin, iş ortamının, iş geliştirme süreçlerinin dönüşüme sahne olduğunu belirten Varank, salgının orta vadeli etkilerine karşı hazırlıklı olunarak bu dönüşümün fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Varank, bu dönüşümünde KOBİ'lerle başarılabileceğini vurgulayarak, "Yetkin insan kaynağı, sağlıklı işleyen bir altyapı, etkin ve stratejik iş birlikleri, yüksek Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi. Bu dört ana sütun üzerine inşa edilmiş bir KOBİ ekosistemiyle Türkiye, rekabet gücünü ve oluşturduğu katma değeri katbekat arttıracaktır." diye konuştu.

Bu noktada başarının bireysel ya da sektörel girişimlerle olmayacağını dile getiren Varank, bunun doğru kurgulanmış bir takım oyunuyla yapılacağını bildirdi.

Varank, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının bu sinerjiyle hareket etmesinin önemine işaret ederek, dijitalleşme yolculuklarında KOBİ'lere destek olacak Akıllı Kobi Platformu'nun, paydaşlarla aynı öncelik ve vizyona sahip olunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ar-Ge harcamalarının beşte biri KOBİ'lerden

Girişimlerin yaptığı cironun yüzde 66'sının, istihdamın yüzde 74'ünün, ihracatın yüzde 37'sinin KOBİ'lere ait olduğunu ifade eden Varank, "Ar-Ge harcamalarının beşte birini KOBİ'lerimiz yapıyor, bu alandaki insan kaynağımızın yarısına yakınını yine KOBİ'ler istihdam ediyor. Dolayısıyla verimliliği ve rekabetçiliği sağladıklarında KOBİ'ler, Türk girişimciliğinin lokomotifi olacak. Günümüzde de verimliliği arttırmanın, rekabetçiliği sağlamanın, katma değerli hizmet ve ürün geliştirmenin anahtarı dijital dönüşümdür. Bugün kurumsal yapıdan müşteri yönetimine, ürün geliştirmeden tedarik zincirine birçok süreci verimli şekilde yönetmek dijital dönüşümle mümkün. İki yıl içinde dünyada dijital dönüşüm odaklı yatırım tutarının yaklaşık 2,3 trilyon dolar olması öngörülüyor. Bu dönüşüm süreci mühim olduğu kadar meşakkatli de." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, teknolojinin karmaşık ve hızlı geliştiğini dile getirerek, yatırımların maliyetlerinin yüksek, geri dönüşlerde kısmen de olsa belirsizliklerin olduğunu ifade etti.

Stratejisini doğru belirlemeden yatırım yapan şirketlerin kaynaklarının boşa gidebildiğini vurgulayan Varank, "Yarım asırlık kuruluşlar, yüz milyarlarca dolar değerindeki uluslararası şirketler gün geliyor dijital sorunlar karşısında çaresiz kalabiliyor. Ama aynı şirketler, birkaç yıllık start-up'larla iş birliği yaparak bu açıklarını kapatabiliyor. Ülkemizden de bunun nice başarılı örneklerini görüyoruz. Kamu olarak esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında rekabet gücümüzü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceğimizi görüyoruz." dedi.

Varank, doğru stratejiler geliştirerek dijital dönüşümün hızlı ve verimli sağlanması gerektiğini bildirdi.

Bu maratonda, Türkiye'nin avantajlı konumda olduğunun altını çizen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde 29 milyona yakın insan aktif iş gücüne katılıyor. Bizi dünyayla, rekabet ettiğimiz ülkelerle ayrıştıran oldukça genç ve cevval bir nüfusa sahibiz. Bu durum birden çok fırsat penceresi aralıyor. Mevcut iş gücümüzü, doğru beceri ve yeteneklere yönelttiğimizde, gençlerimizi bugünden geleceğin mesleklerine hazırladığımızda yarınlarımız daha aydınlık olacak. Bakanlık olarak bu gerçeğin farkındayız. Bundan dolayı işe erkenden koyuluyor, ilkokuldan liseye kadar tüm gençlerimize yönelik en modern teknolojilerin eğitimlerini veriyoruz. Teknoloji atölyeleri açıyor, uzay-havacılık-teknoloji festivalleri düzenliyor, global yazılım okullarını ülkemize kazandırıyoruz."

Varank, insana yapılan hiçbir yatırımın kaybettirmeyeceğinin altını çizerek, bir yandan yarınların teknoloji ekosistemini yeşertecek tohumları ekerken, diğer yandan KOBİ'lerin mevcut kapasitesini geliştirmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Dünya Ekonomik Forumu'nun başlattığı 'Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı girişimine dahil olduklarını bildiren Varank, "Programla KOBİ'lerimize yeni beceriler kazandırıyor, dünyadaki başarılı örneklerden faydalanmalarını sağlıyoruz." dedi.

Varank, yeni teknolojilerin, anahtar teslim çözümler sunmadığını belirterek, her işletmenin probleminin, yapısının, ihtiyacının, hedefinin farklı olduğunu kaydetti.

İşletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, dijital dönüşüm ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlara özgü dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanması gerektiğini vurgulayan Varank, "Bu doğrultuda, Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT'te, beyaz ya da mavi yaka fark etmez özel eğitim programları tasarlıyoruz. Bu merkezde, TÜBİTAK TÜSSİDE aracılığıyla 'KOBİ'lerin Dijital Dönüşümünü Hızlandıran Endüstriyel Nesnelerin İnterneti' projesini başlattık. Amacımız KOBİ'lerimizin teknoloji okuryazarlığını arttırarak onları nitelikli birer teknoloji ihracatçısı haline getirmek." şeklinde konuştu.

Varank, işin finansal destek boyutunun da olduğuna işaret ederek, KOSGEB'in KOBİ'leri her alanda desteklediğini bildirdi.

İş birliği Destek Programı ile KOBİ'lere rekabet avantajı sağlayacak iş birliği projelerine 10 milyon liraya kadar kaynak sağladıklarını ifade eden Varank, "İşletmelerimizin teknolojik üretim yetkinliklerini geliştirmek için Stratejik Ürün Destek Programıyla işletme başına 6 milyon liraya kadar destek veriyoruz. KOBİGEL Programı ile teknolojiyi imalat süreçlerine entegre eden KOBİ'lere son 2 yılda 120 milyon liraya yakın destek sağladık, bunu 350 milyon liraya çıkartacağız. Ayrıca, yalnızca TÜBİTAK tarafından sanayiye yönelik dijital dönüşüm alanındaki 5 bini aşkın projeye sağladığımız destek tutarı 4 milyar liraya ulaştı. Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında KOBİ'lerin tekstilden otomotive, alüminyumdan beyaz eşyaya kadar çeşitli alanlardaki dijitalleşme çalışmalarına 450 milyon liralık katkıda bulunduk." dedi.

KOBİ'lerin dijital dönüşüm harcamaları vergi teşviki kapsamına alınacak

Varank, dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti.

"Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız. Programdan faydalanmak isteyen işletmeleri önce olgunluk değerlendirme sürecine tabi tutacak, ardından dijitalleşme yol haritası çıkaracağız. Siz hedefleyeceksiniz, biz önünüzü açacağız. Siz gayret edeceksiniz, biz destek olacağız. Bunu da istişare ederek, birlikte çalışarak geliştirerek başaracağız. KOBİ'lerimizin dijitalleşme serüveninde, böylesine katılımcı, kapsayıcı ve çok paydaşlı iş birliği ağı olan Akıllı Kobi Platformu'nu kıymetli buluyorum. TOBB'u ve platformun finansörü Visa Türkiye'yi bu güzel iş birliğinden ötürü kutluyorum."

Son dakika haber... Varank: Kamu olarak esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında rekabet gücümüzü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceğimizi görüyoruz
Son dakika haber... Varank: Kamu olarak esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında rekabet gücümüzü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceğimizi görüyoruz
Son dakika haber... Varank: Kamu olarak esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında rekabet gücümüzü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceğimizi görüyoruz
Son dakika haber... Varank: Kamu olarak esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında rekabet gücümüzü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceğimizi görüyoruz

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, geri dönüşüm, Türkiye, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Varank: 'Kamu olarak esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında rekabet gücümüzü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceğimizi görüyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Varank: "Kamu olarak esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında rekabet gücümüzü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceğimizi görüyoruz" - Son Dakika
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