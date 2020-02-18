Akıllı köpekler jandarmanın gözü kulağı oluyor - Son Dakika

Kilis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 5 köpük, suçlulara geçit vermiyor. 24 saat göreve hazır köpekler, arama ve takiplerde ise gözü kulağı oluyor.



İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bomba arama köpeği Bela, iz takip köpeği Lastik, tütün arama köpeği Palan ve mayın arama köpekleri Güçlü ve Orfaz sorumluluk sahasında köprü ve menfez aramaları, kayıp şahısların bulunmasında ve kaçak yollar ile Türkiye'ye sokulan kaçak malzemelerin yakalanması için eğitmenleri jandarma personeli birlikte vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7/24 görev yapıyor. - KİLİS